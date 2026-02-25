В России вышли из строя более трети дальнемагистральных самолетов 8 25.02.2026, 5:21

Из-за проблем с запчастями.

В России из-за проблем с запчастями, вызванных санкциями, не эксплуатируются более трети дальнемагистральных самолетов, необходимых для рейсов на Дальний Восток и за рубеж, пишет «Коммерсантъ». Согласно его подсчетам, из 93 оставшихся в стране иностранных широкофюзеляжных пассажирских лайнеров на крыле находятся менее 60. Остальные либо проходят длительное техобслуживание, либо простаивают.

Найти двигатели и комплектующие для таких самолетов сложно: они составляют лишь около 16% мирового авиапарка, что не только усиливает дефицит запчастей, но и делает их дороже. При этом попытки наладить ремонт двигателей широкофюзеляжных лайнеров в Иране, где сейчас чинят шасси, не дали результата, отметили источники издания.

Из-за сложившейся ситуации перераспределять ресурсы вынужден даже крупнейший перевозчик страны — «Аэрофлот». Компания расширила соглашение о «мокром лизинге» с iFly и привлекла четвертый Airbus A330 вместе с экипажем, чтобы компенсировать выбывшие из строя самолеты. Ранее «Аэрофлот» уже получил три таких борта. Один из них, по данным издания, перестал эксплуатироваться из-за поломки двигателя в конце 2025 года.

Всего у группы «Аэрофлот» 59 широкофюзеляжных самолетов: 41 — у самого перевозчика и 18 — у дочерней компании «Россия». Из них 17 находятся на техническом обслуживании, причем часть простаивает более года, включая четыре В-777 и пять В-747.

Похожие проблемы испытывают и другие российские авиакомпании. У AzurAir летает шесть из 11 широкофюзеляжных бортов, у «Северного ветра» — два из девяти, у Utair — один и трех, у «Икара» — один из двух. Регулярные рейсы у RedWing выполняет один B-777 из трех, еще один используется в качестве резервного и, по словам источников «Ъ», может вскоре выбыть из парка. У iFly после соглашения с «Аэрофлотом» осталось два A330, но они не летают по техническим причинам.

Минтранс еще в 2022 году прогнозировал сокращение парка дальнемагистральных иностранных самолетов в России до 52 единиц к 2030 году. Но фактическое количество эксплуатируемых бортов приближается к этим оценкам уже сейчас. Источники издания отмечают, перевозчикам остается надеяться только на получение российских Ил-96–300.

Согласно Комплексной программе развития гражданской авиации (КПГА), до 2030 года производители должны выпустить 14 таких самолетов. Однако из февральской презентации Росавиации выяснилось, что сроки поставок сдвинули до 2035 года, при этом общее количество Ил-96–300 увеличили до 23. В агентстве назвали эти планы «исключительно внутренним прогнозом», в «Ростехе» и Минпромторге отказались от комментариев. За последние 10 лет в России построили всего пять Ил-96-300, причем только один — после 2022 года.

