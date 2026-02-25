США ввели новый пакет санкций против россиян и их компаний 25.02.2026, 8:07

Стало известно, кто оказался под ударом.

Министерство финансов Соединенных Штатов расширило список санкций против России, включив в него четырех физических лиц и три организации, которые связывают с киберпреступлениями.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Сообщается, что в санкционный перечень включили нескольких граждан России - в частности Сергея Зеленюка, Олега Кучерова и Марину Васанович, а также гражданина Узбекистана Азизжона Мамашоева.

В Соединенных Штатах Зеленюка подозревают в приобретении и дальнейшей перепродаже по меньшей мере восьми киберинструментов, которые принадлежали правительству США и были похищены из американской компании, после чего их реализовывали без надлежащего разрешения.

Министерство финансов США также ввело санкции против компаний Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ, зарегистрированных в ОАЭ, а также против российской компании MATRIX LLC.

По данным ведомства, указанные лица занимаются покупкой, продажей и оборотом нераскрытых уязвимостей программного обеспечения - так называемых эксплойтов нулевого дня, которые могут применяться для кибератак, похищения информации и создания программ-вымогателей.

Ограничительные меры были введены на основании закона CAATSA, предусматривающего санкции в связи с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности, а также из-за деятельности, связанной с киберугрозами.

