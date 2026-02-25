Истребитель F-16 упал на оживленное шоссе в Турции 25.02.2026, 8:15

1,044

После падения на месте начался сильный пожар, обломки разлетелись на сотни метров.

Сегодня ночью, 25 февраля, боевой самолет F-16 упал на оживленное автомобильное шоссе в Турции. Известно, что пилот истребителя погиб.

Об этом сообщает Yeni Akit.

Известно, что самолет взлетел с местной 9-й авиабазы и совершал плановый тренировочный полет, во время которого возникли технические сложности. Авиакатастрофа произошла около часа ночи, истребитель упал в районе оживленной автодороги Измир-Стамбул.

После падения на месте начался сильный пожар, обломки самолета разлетелись на сотни метров. На месте работают все экстренные службы, проводится расследование, автомобильную трассу перекрыли на неопределенный срок.

Минобороны Турции подтвердило информацию о падении истребителя. Военные организовали поисково-спасательную операцию и обнаружили обломки самолета. Комиссия по расследованию авиакатастроф выясняет причины инцидента.

Министр юстиции Акин Гюрлек объявил, что Главная прокуратура Балыкесир уже начала расследование по катастрофе F-16.

