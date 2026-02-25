Экс-премьер Норвегии едва не покончил с собой из-за дела Эпштейна 25.02.2026, 8:33

Турбьерн Ягланд

Примерно неделю назад его якобы госпитализировали.

Экс-премьер-министр Норвегии Турбьерн Ягланд якобы пытался совершить самоубийство из-за дела Джеффри Эпштейна. Примерно неделю назад его якобы госпитализировали.

Об этом пишет издание iNyheter.

По информации источника, адвокат Ягланда и пресса договорились не разглашать инцидент. В целом состояние Ягланда оценивается как тяжелое. Где именно он проходит лечение, не разглашается.

12 февраля Ягланду предъявили обвинение в грубой коррупции, связанной с его контактами с Джеффри Эпштейном. В тот же день полиция провела обыски в его недвижимости, в частности в квартире в Осло и доме в Риссере.

В рамках расследования норвежский орган финансовых расследований обратился в Совет Европы с просьбой снять с Ягланда иммунитет. Он был отменен за день до проведения обысков.

Как Ягланд связан с Эпштейном?

По данным следствия, стало известно, что Ягланд и члены его семьи неоднократно пользовались апартаментами Эпштейна в Париже и Нью-Йорке в период с 2011 по 2018 год, а также останавливались на его вилле во Флориде.

Также утверждается, что Эпштейн оплачивал транспортные расходы для шести взрослых во время одной из поездок, а Ягланд принял предложение покрытия расходов на другое путешествие в Карибский регион, которое в итоге не состоялось.

Кроме этого, следствие указывает, что Ягланд обращался к Эпштейну за помощью с банковским кредитом, однако факт предоставления такой помощи не подтвержден.

После выхода материала генеральный секретарь Норвежской ассоциации редакторов Рейдун Чьеллинг Нюбе заявила, что никакой договоренности с адвокатом Ягланда о замалчивании информации не было.

По ее словам, редакторам предоставили справочные данные исключительно для оценки ситуации с точки зрения медиаэтики, а обнародованная СМИ версия якобы не соответствует реальности.

Скандал вокруг Джеффри Эпштейна

Скандал вокруг известного финансиста Джеффри Эпштейна стал одним из самых громких в США и мире. Все из-за огромных масштабов сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и связей фигуранта с влиятельными политиками, бизнесменами и знаменитостями.

В частности в США 16 февраля генеральный прокурор страны Пэм Бонди обнародовала полный перечень известных людей и публичных деятелей, чьи имена упоминаются в документах по делу Джеффри Эпштейна.

Среди фигурантов списка - бывший президент США Дональд Трамп, Барак и Мишель Обама, принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Ким Кардашьян, Курт Кобейн, Марк Цукерберг и Брюс Спрингстин.

Также вместе с другими документами опубликованные электронные письма из новой части архива Джеффри Эпштейна свидетельствуют о том, что финансист на протяжении нескольких лет предпринимал попытки добиться личной встречи с диктатором Владимиром Путиным.

Если в США документы почти не привели к скандалам, то в Европе была другая ситуация. Так, ряд политических скандалов потряс Британию, один из принцев потерял право на титул. Также начались расследования во Франции и Норвегии.

