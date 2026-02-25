Дроны парализовали ключевой узел «Дружбы» в Татарстане 3 25.02.2026, 9:13

3,034

Россия сократила прокачку нефти на четверть миллиона баррелей в сутки.

Российская трубопроводная монополия «Транснефть» была вынуждена уменьшить объем нефти, поступающей в систему магистралей, приблизительно на 250 тысяч баррелей в сутки.

Причиной стал удар украинских БПЛА по стратегической насосной станции Калейкино в Татарстане. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники в отрасли.

Атака произошла в понедельник, 23 февраля. Целью стала станция, обслуживающая трубопровод «Дружба», по которому российская нефть направляется в Восточную Европу и к основным западным портам России.

Речь идет о ключевом узле в Поволжье, расположенном возле города Альметьевск, более чем в 1200 км от границы с Украиной. Калейкино является важнейшей точкой транспортировки западносибирской нефти.

Построенная в 1970-х годах станция обеспечивает смешивание различных сортов сырья в экспортную марку Urals и сорт Siberian Light. Через этот узел нефть поступает в порты Новороссийск и Приморск, а также в систему «Дружба».

Кроме того, станция играет значительную роль в снабжении российских НПЗ. По данным источников, в результате удара возник очень сильный пожар. Загорелись два резервуара объемом по 50 тысяч тонн каждый.

Мощность станции позволяет прокачивать около одного миллиона баррелей в сутки. Насколько сильно пострадал объект при ударе, еще предстоит выяснить. Если разрушения окажутся серьезными, это может повлиять не только на объемы экспорта, но и на качество поставляемой нефти.

Москва и «Транснефть» хранят молчание. Местные власти подтвердили удар, однако не назвали цель и озвучили версию о «падении обломков» БПЛА. Удар по Калейкино усиливает давление на российский нефтяной экспорт, который и без того сталкивается с сокращением поставок в Индию и Турцию из-за санкций.

Оставшиеся поставки в Европу, включая поставки на НПЗ Венгрии и Словакии, также приостановлены с конца января. Атака может обострить отношения между Киевом и Будапештом с Братиславой, которые ранее обвиняли Украину в попытках перекрыть поток нефти через «Дружбу» к их предприятиям.

Киев подчеркивает, что удары направлены на военную и энергетическую инфраструктуру государства-агрессора. По оценкам источников, сокращение приема нефти на 250 тысяч баррелей в сутки может повлиять на объемы и структуру экспорта российской марки Urals через порты Новороссийск и Приморск.

