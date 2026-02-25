США перебросили более 150 военных самолетов на подходящие для ударов по Ирану базы 5 25.02.2026, 9:28

1,270

Это происходит на фоне отсутствия прорыва в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Соединенные Штаты в течение недели перебросили более 150 военных самолетов на базы на Ближнем Востоке и в Европе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на общедоступные данные отслеживания полетов и спутниковые снимки.

Наращивание сил происходит на фоне отсутствия прорыва в переговорах между Вашингтоном и Тегераном по ядерной безопасности. Нынешнее военное присутствие США в регионе является одним из крупнейших за более чем два десятилетия — со времен войны в Ираке в 2003 году, отмечает газета.

Эксперты, проанализировавшие развертывание, говорят, что оно превосходит по масштабам подготовку к ударам по иранской ядерной программе в июне прошлого года. «Масштабность сосредоточенных сил означает, что американские военные могут выполнить любое решение президента Трампа — от продолжительной кампании до более целенаправленных, ограниченных ударов», — заявила Дана Строул, бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку, ныне директор по исследованиям в Вашингтонском институте.

Как отмечает WP, более половины переброшенных самолетов приземлились на базах в Восточной Европе, вне зоны досягаемости большинства иранских ракет. Это позволяет США размещать материальные средства и персонал, не создавая «привлекательной цели» для Тегерана, пояснил Грегори Брю, старший аналитик по Ирану в Eurasia Group.

Ключевым пунктом стала авиабаза Муваффак Салти в Иордании. На спутниковых снимках от 21 февраля видно более 60 боевых самолетов, включая свыше десятка истребителей F-35. Кроме того, в регионе находятся два авианосца — USS Abraham Lincoln у побережья Омана и USS Gerald R. Ford у берегов греческого Крита. На их борту размещены эсминцы с десятками крылатых ракет «Томагавк», которые уже применялись для ударов по иранским ядерным целям в июне.

США также развернули на Ближнем Востоке и в Европе более трети своего действующего флота самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3G Sentry. На европейских базах замечены также истребители F-22A Raptor и F-16 Fighting Falcon.

Если администрация планирует продолжительную воздушную кампанию, может потребоваться еще больше ресурсов, отметил Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований. Брю резюмировал: «Что бы ни задумала администрация в отношении Ирана, она хочет сделать это масштабно, но достаточно быстро, с минимальным риском негативных последствий».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com