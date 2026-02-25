Директор института современной психотерапии поставила «диагноз» Лукашенко

Директор института современной психотерапии поставила «диагноз» Лукашенко5
- 25.02.2026, 9:43
- 4,656
Почему диктатор переживает больше за скотину, чем за людей?
Правитель Беларуси продолжает в стране массовые репрессии и даже своих подчиненных обещает «поставить к стенке». При этом его сильно заботит, чтобы все было хорошо с коровами и свиньями.
Оказывается, с точки зрения психологии этому есть объяснение. «Салідарнасць» попросила пояснить.
В начале февраля Александр Лукашенко в очередной раз выступил с «криком души», озаботившись судьбами животных. В период морозов он заявил:
– Почему я говорю о падеже? Это же моральное уродство, когда мы не можем защитить, особенно в эту трудную погоду, братьев своих меньших. Как можно не защитить котенка, поросенка, теленка, собачонку?!
Он также вспомнил старые времена, когда новорожденных поросят свинарки порой несли домой, чтобы отогреть и спасти.
Такая «забота» выглядела сильным контрастом по сравнению с отношением к людям. Примерно в тот же период Лукашенко потребовал снизить температуру в квартирах и экономить на уличном освещении.
В последние годы правитель многократно демонстрировал свою заботу о животных. Например, увидев в 2022-м на видео, как девушка бьет ногами свою собаку, распорядился отобрать пса у хозяйки и отдать тренеру своей команды Дмитрию Баскову.
А «падеж скота» (сохранность коров) вовсе стала для Лукашенко идеей фикс: эта тема не сходит с повестки многочисленных совещаний и командировок. «Это же Освенцим!» – кричал Лукашенко на ферме в 2019-м.
Такое крайне «теплое» отношение правителя к животным способно вызвать удивление. С учетом того, что под его руководством в Беларуси продолжаются массовые репрессии, а в отношении политзаключенных (да и не только) практикуются пытки.
Лукашенко демонстрирует, что не способен сжалиться ни над женщинами, ни над людьми с инвалидностью, ни над глубокими пенсионерами.
«Моральное уродство» правитель видит совсем не там, где остальные.
Да и к вертикальщикам не сказать, что относится тепло. Среди его любимых высказываний в адрес подчиненных – «надеть наручники», «оторвать голову», «поставить к стенке».
Как в одном человеке может уживаться сильная эмоциональная «забота» о животных и жестокое отношение к людям?
Директор вильнюсского Европейского института современной психотерапии, психотерапевт Анна Матуляк объяснила «Салідарнасці», почему может существовать такая двоякость.
– Исследования показали: если какой-то человек или группа людей воспринимаются в качестве угрозы или врага (не всегда это рациональная оценка), то часто происходит всем известная дегуманизация: сочувствие просто выключается. Что мы сегодня и наблюдаем в Беларуси, – поясняет собеседница. – Есть такой феномен, как моральное исключение. Когда определенную группу людей выводят за пределы морального круга – и к ним применяются другие стандарты.
Для режима Лукашенко «змагары», «экстремисты» – не просто враги, а опасные враги. Поэтому для представителей этой системы жестокость не регистрируется как жестокость, а воспринимается как необходимость.
Так сочетается, казалось бы, несочетаемое: в своей семье человек может быть действительно добрым, а в отношении политических оппонентов – безжалостным. Потому что для него это враги, которые выведены за пределы морального круга.
А животные в отличие от людей не представляют опасности. Они не спорят, не требуют перемен, не протестуют, не ставят под сомнение твою власть. Более того, они зависимы. Поэтому к ним легко проявлять «теплые чувства».