Директор института современной психотерапии поставила «диагноз» Лукашенко

Почему диктатор переживает больше за скотину, чем за людей?

Правитель Беларуси продолжает в стране массовые репрессии и даже своих подчиненных обещает «поставить к стенке». При этом его сильно заботит, чтобы все было хорошо с коровами и свиньями.

Оказывается, с точки зрения психологии этому есть объяснение. «Салідарнасць» попросила пояснить.

В начале февраля Александр Лукашенко в очередной раз выступил с «криком души», озаботившись судьбами животных. В период морозов он заявил:

– Почему я говорю о падеже? Это же моральное уродство, когда мы не можем защитить, особенно в эту трудную погоду, братьев своих меньших. Как можно не защитить котенка, поросенка, теленка, собачонку?!

Он также вспомнил старые времена, когда новорожденных поросят свинарки порой несли домой, чтобы отогреть и спасти.

Такая «забота» выглядела сильным контрастом по сравнению с отношением к людям. Примерно в тот же период Лукашенко потребовал снизить температуру в квартирах и экономить на уличном освещении.

В последние годы правитель многократно демонстрировал свою заботу о животных. Например, увидев в 2022-м на видео, как девушка бьет ногами свою собаку, распорядился отобрать пса у хозяйки и отдать тренеру своей команды Дмитрию Баскову.

А «падеж скота» (сохранность коров) вовсе стала для Лукашенко идеей фикс: эта тема не сходит с повестки многочисленных совещаний и командировок. «Это же Освенцим!» – кричал Лукашенко на ферме в 2019-м.

Такое крайне «теплое» отношение правителя к животным способно вызвать удивление. С учетом того, что под его руководством в Беларуси продолжаются массовые репрессии, а в отношении политзаключенных (да и не только) практикуются пытки.

Лукашенко демонстрирует, что не способен сжалиться ни над женщинами, ни над людьми с инвалидностью, ни над глубокими пенсионерами.

«Моральное уродство» правитель видит совсем не там, где остальные.

Да и к вертикальщикам не сказать, что относится тепло. Среди его любимых высказываний в адрес подчиненных – «надеть наручники», «оторвать голову», «поставить к стенке».

Как в одном человеке может уживаться сильная эмоциональная «забота» о животных и жестокое отношение к людям?

Директор вильнюсского Европейского института современной психотерапии, психотерапевт Анна Матуляк объяснила «Салідарнасці», почему может существовать такая двоякость.

– Исследования показали: если какой-то человек или группа людей воспринимаются в качестве угрозы или врага (не всегда это рациональная оценка), то часто происходит всем известная дегуманизация: сочувствие просто выключается. Что мы сегодня и наблюдаем в Беларуси, – поясняет собеседница. – Есть такой феномен, как моральное исключение. Когда определенную группу людей выводят за пределы морального круга – и к ним применяются другие стандарты.

Для режима Лукашенко «змагары», «экстремисты» – не просто враги, а опасные враги. Поэтому для представителей этой системы жестокость не регистрируется как жестокость, а воспринимается как необходимость.

Так сочетается, казалось бы, несочетаемое: в своей семье человек может быть действительно добрым, а в отношении политических оппонентов – безжалостным. Потому что для него это враги, которые выведены за пределы морального круга.

А животные в отличие от людей не представляют опасности. Они не спорят, не требуют перемен, не протестуют, не ставят под сомнение твою власть. Более того, они зависимы. Поэтому к ним легко проявлять «теплые чувства».

