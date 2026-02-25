Небензя попал в новый скандал на заседании ООН 2 25.02.2026, 9:50

Василий Небензя

Одиозный россиянин заявил, что он украинец со «странной фамилией».

Вчера, 24 февраля, на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному четвертой годовщине полномасштабного вторжения армии России в Украину, посол страны-агрессора Василий Небензя заявил, что он якобы является украинцем, и встретил жесткий ответ. Об этом пишет «Укринформ».

Посол России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН сказал, что он якобы является украинцем со «странной фамилией». Он утверждал, что его предками якобы являются запорожские казаки. Российский посол также вспомнил давний нарратив Кремля о «родственных связях русских и украинцев».

В ответ заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца призвала Небензю не притворяться украинцем, так как он к ним не имеет никакого отношения. Она также решительно отвергла утверждение о «родственных связях русских и украинцев».

Тезис о «родстве русских и украинцев» активно использует российский диктатор Владимир Путин и кремлевская пропаганда, пытаясь оправдать полномасштабное вторжение армии РФ в Украину.

Путин неоднократно заявлял, что русские и украинцы якобы являются «одним народом». 24 февраля также состоялось заседание Генассамблеи ООН, на котором утвердили резолюцию «Поддержка продолжительного мира в Украине».

В документе говорится о необходимости немедленного прекращения огня. Эта резолюция вызвала большой резонанс в мире, вернее, не она сама, а события, связанные с ее принятием. Дело в том, что американская делегация пыталась внести правки в документ, подготовленный Киевом.

В частности, США предложили изъять из резолюции упоминание о территориальной целостности и необходимости достижения справедливого мира. Большинство государств отклонили предложение американской делегации, поэтому украинскую резолюцию приняли в полном объеме. Она носит политический, а не юридический характер.

