Минчан предупредили об опозданиях общественного транспорта 25.02.2026, 9:56

Фото: bymedia

Из-за непогоды.

Общественный транспорт в столице может следовать 25 февраля с отклонением от графика, предупредили в «Минсктрансе».

«В связи с погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта», — предупредила пресс-служба предприятия.

В «Минсктрансе» рассказали, что 25 февраля с 07.11 до 08.28 на улицах Калиновского и Седых в направлении ДС «Калиновского» остановились троллейбусы на маршруте № 29. Движение общественного транспорта было организовано по улице Калиновского, проспекту Независимости, улицам Филимонова, Кедышко.

С 07.45 стояли маршруты № 2, 29, 61 в обоих направлениях. Троллейбусы № 29 ехали до улицы Толбухина, маршрут № 61 следовал по улице Кедышко.

Напомним, на среду Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за гололедицы.

