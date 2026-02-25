Минчан предупредили об опозданиях общественного транспорта
- 25.02.2026, 9:56
Из-за непогоды.
Общественный транспорт в столице может следовать 25 февраля с отклонением от графика, предупредили в «Минсктрансе».
«В связи с погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта», — предупредила пресс-служба предприятия.
В «Минсктрансе» рассказали, что 25 февраля с 07.11 до 08.28 на улицах Калиновского и Седых в направлении ДС «Калиновского» остановились троллейбусы на маршруте № 29. Движение общественного транспорта было организовано по улице Калиновского, проспекту Независимости, улицам Филимонова, Кедышко.
С 07.45 стояли маршруты № 2, 29, 61 в обоих направлениях. Троллейбусы № 29 ехали до улицы Толбухина, маршрут № 61 следовал по улице Кедышко.
Напомним, на среду Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за гололедицы.