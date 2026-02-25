Российский корабль-разведчик со значительными повреждениями заметили в Севастополе 25.02.2026, 10:22

«Иван Хурс» попал под обстрелы.

Во временно оккупированном Севастополе был замечен российский корабль-разведчик «Иван Хурс» с существенными повреждениями после обстрелов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

«Разведчики сделали фото среднего разведывательного корабля «Иван Хурс» проекта 18280 в Севастополе возле причала в бухте Голландия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелом кораблю снесло часть капитанской рубки, трубу, а мачта, на которой размещались антенны, «одета» в строительные леса. Также отсутствует оборудование на корме, а баковая палуба закрыта маскировочной сеткой.

Что известно о корабле

«Иван Хурс» - это российский средний разведывательный корабль, предназначенный для работы в морских и океанских зонах. Это первый серийный корабль проекта 18280, и один из двух построенных по этому проекту.

Он был включен в состав Черноморского флота РФ в июне 2018 года. Название корабль получил в честь вице-адмирала Ивана Хурса, который с 1979 по 1987 год возглавлял разведку Главного штаба ВМФ СССР. Корабль способен проводить радиоразведку и осуществлять радиоэлектронную борьбу.

Удар по «Ивану Хурсу»

Напомним, что 25 марта 2024 года впервые стало известно о вероятном поражении корабля РФ «Иван Хурс» во время удара по Крыму 23 марта.

Впоследствии в Военно-морских силах ВСУ подтвердили поражение российского военного корабля. В 2024 году сообщалось, что на нем было повреждено разведывательное оборудование в кормовой части.

