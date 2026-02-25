Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь главой ракетного управления КНДР 8 25.02.2026, 10:33

3,186

Девочка-подросток принимает доклады от генералов и даже отдает указания.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь Ким Чжу Э главой ракетного управления. Ведомство курирует ядерные силы Северной Кореи, сообщает южнокорейское издание The Chosun Daily со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи и разведданные страны.

Ким Чен Ын продолжает брать дочь Ким Чжу Э с собой на места проведения ядерных и ракетных испытаний. По имеющимся данным, ей могла быть поручена роль «главы ракетного управления», чтобы она заранее укрепила влияние в военных кругах. Формально должность главы ракетного управления занимает Чан Чхан Ха, однако, как сообщается, дочь Ким Чен Ына принимает доклады от генералов и даже отдает указания.

Северокорейские СМИ впервые официально подтвердили существование дочери Ким Чен Ына в ноябре 2022 года, когда она сопровождала его на запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Тогда ее назвали «любимой дочерью». Однако ее имя впоследствии ни разу официально не публиковалось.

Имя самого Ким Чен Ына также не сообщалось до сентября 2010 года, когда он был официально представлен как преемник и получил звание генерала армии.

Напомним, ранее южнокорейская разведка сообщала, что КНДР перешла к следующему этапу подготовки преемника Ким Чен Ына. Его дочь теперь рассматривается не просто как «вероятный вариант», а как фигура, которую уже фактически позиционируют как будущего лидера страны.

