Ученые: На поверхность Земли выталкиваются тысячи тонн золота 6 25.02.2026, 11:00

Ядро планеты «протекает».

На золотоносном месторождении Вангу в китайской провинции Хунань в конце 2025 года объявили о вероятном обнаружении более тысячи тонн золота под уже существующей шахтой. Об этом сообщает BBC Science Focus со ссылкой на научный материал профессора Матиаса Вилболда из Геттингенского университета в Германии.

Если оценки подтвердятся, это может стать крупнейшим месторождением золота – и, возможно, крупнейшим месторождением любого драгоценного металла в истории. Ориентировочная рыночная стоимость запасов составляет примерно 83 миллиарда долларов.

Несмотря на представление о золоте как драгоценном металле, ученые отмечают: оно редко встречается только на поверхности планеты. «99,9% драгоценных металлов Земли находятся в ядре», – объясняет Вилболд.

Гипотеза о «утечке» ядра

Традиционно считалось, что тяжелые элементы – в частности золото, платина и вольфрам – во время формирования Земли более 4,5 миллиарда лет назад опустились в ее ядро вместе с железом и никелем. Так называемые «сидерофилы», которые способны химически связываться с железом, были затянуты в ядро на раннем этапе существования планеты

Однако часть ученых, среди которых и Уилболд, отстаивает новую идею: ядро Земли может постепенно «вытекать», а драгоценные металлы – подниматься вверх через мантию.

«Есть некоторые геофизические доказательства того, что плюмы – подъемы горячей породы из мантии, достигают достаточно глубоких слоев мантии и, вероятно, берут свое начало на границе ядра и мантии», – отметил он.

Такие мантийные плюмы могут достигать коры в районах активного вулканизма, в частности на Гавайях или в Исландии. Именно они, по одной из версий, способны транспортировать металлы ближе к поверхности.

Впрочем, не все геологи согласны с гипотезой «утечки». Доктор Марио Фишер-Гьодде из Кельнского университета считает, что объяснение может крыться в событиях космического масштаба, говорится в материале.

«Мы должны снова обогатить мантию Земли высокосидерофильными элементами с помощью какого-то процесса. Самое известное объяснение заключается в том, что мы возвращаем их с помощью метеоритов», – объясняет он.

Речь идет о периоде поздней интенсивной бомбардировки около 3,9 миллиарда лет назад, когда Земля подверглась многочисленным ударам крупных астероидов. Они могли принести дополнительные тяжелые элементы уже после формирования ядра, из-за чего металлы не смогли опуститься глубже и остались в мантии.

