закрыть
25 февраля 2026, среда, 11:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Могилеве из окна общежития выпала девочка

1
  • 25.02.2026, 11:11
  • 1,478
В Могилеве из окна общежития выпала девочка

Прохожие заметили ребенка на козырьке здания и вызвали спасателей.

Из окна могилевского общежития, расположенного на проспекте Шмидта, выпала 7-летняя девочка. Подробностями инцидента поделились в МЧС.

Вчера в 18:29 прохожие позвонили в МЧС и рассказали, что на козырьке пятиэтажного общежития находится ребенок. Прибывшие на место спасатели обнаружили семилетнюю девочку и передали ее медикам.

Ведомство сообщает, что пострадавший ребенок проживает в этом же общежитии. Перед падением девочка открыла окно в фойе коридора, чтобы позвать одноклассника, наклонилась вперед, потеряла равновесие и упала из окна третьего этажа на козырек подъезда на уровне второго этажа. Сейчас она в больнице.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип