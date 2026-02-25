В Могилеве из окна общежития выпала девочка

В Могилеве из окна общежития выпала девочка1
- 25.02.2026, 11:11
Прохожие заметили ребенка на козырьке здания и вызвали спасателей.
Из окна могилевского общежития, расположенного на проспекте Шмидта, выпала 7-летняя девочка. Подробностями инцидента поделились в МЧС.
Вчера в 18:29 прохожие позвонили в МЧС и рассказали, что на козырьке пятиэтажного общежития находится ребенок. Прибывшие на место спасатели обнаружили семилетнюю девочку и передали ее медикам.
Ведомство сообщает, что пострадавший ребенок проживает в этом же общежитии. Перед падением девочка открыла окно в фойе коридора, чтобы позвать одноклассника, наклонилась вперед, потеряла равновесие и упала из окна третьего этажа на козырек подъезда на уровне второго этажа. Сейчас она в больнице.