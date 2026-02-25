Слава Украине! Позор России! 1 Игорь Эйдман

25.02.2026, 11:16

Игорь Эйдман

Путин — полный лузер.

Четвертую годовщину полномасштабной войны Украина отметила тем, что остановила российское наступление и начала контрнаступление на юге — в Запорожской и Днепропетровской областях.

Главный итог войны для России — полный провал. Провал на фронте: война в тупике, и нет никаких надежд на победу в обозримом будущем. Дипломатический провал: теперь всем ясно, что Трамп не сможет принудить Украину к капитуляции, а европейцы не перестанут ее поддерживать. Экономический провал: рекордный дефицит федерального и региональных бюджетов, падение нефтегазовых доходов вдвое, рецессия, перспектива гиперинфляции. Провал набора на контракт. В последние месяцы впервые началось сокращение численности оккупационной армии, потому что ее потери превышают поступление нового пушечного мяса, несмотря на повышение выплат за контракт.

Маятник войны в последние два года, казалось бы, качнулся в пользу России, но теперь остановился и пошел в другую — украинскую — сторону. Война закончится в ее пользу. Украина не проиграла — значит, она победит. Россия не смогла добиться победы — значит, она потерпит поражение. Россия зациклена на религии победы, на победобесии — отсутствие победы в Украине деморализует агрессора, приведет его к расколу и поражению.

Украина продемонстрировала, что состоялась как государство. Украинцы — независимый, гордый народ, готовый в самой тяжелой ситуации дорогой ценой отстаивать свою независимость и свободу. Более того, Украина — краеугольный камень безопасности Европы, ворота, защищающие ее от варваров с востока. Европа и Украина теперь тесно связаны и взаимозависимы. Европейская интеграция Украины, которую пытался предотвратить Путин, фактически состоялась.

Для путинской России война против Украины — это не только провал, но и позор. Ее диктатор — не только кровавый маньяк типа Гитлера, но и неудачник, полный лузер. Ее армия — сброд мародеров, неспособный на эффективные наступательные действия. Гитлер за первые годы войны захватил Париж, Брюссель, Амстердам, Осло, Копенгаген, Прагу, Варшаву и тот же Киев. Путин за это время с огромными усилиями не смог захватить даже Купянск, хоть и наврал об этом. Правда, кончит этот недо-Гитлер так же, как его предшественник.

Все социальные слои России запятнали себя причастностью к этой преступной войне. Силовики — от рядовых солдат до генералов — показали себя садистами, маньяками-убийцами, «Чикатило в погонах». Интеллигенция, в большинстве гнилая и продажная, стала обслуживать, идеологически и педагогически окормлять войну (от учителей до университетских преподавателей и «деятелей искусства»). Да, многие уехали или ушли во внутреннюю эмиграцию, но большинство осталось и работает на режим.

Крупный бизнес готов наживаться на агрессивной войне, убийстве соседей, на чем угодно — лишь бы сохранить и преумножить капиталы. Олигархи, которые в 90-е корчили из себя хозяев жизни, в основном оказались чекистскими подстилками.

«Простой народ», который боготворила русская литература — от Достоевского до Твардовского, — готов убивать своих братьев за деньги: жены продают на пушечное мясо мужей, матери — сыновей. «Простые российские мужики» вербуются на фронт, становятся насильниками и убийцами и возвращаются «героями», чтобы убивать и насиловать уже у себя дома.

Игорь Эйдман, Telegram

