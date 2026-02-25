«Слетали» на Бали за 0 рублей» 1 25.02.2026, 11:25

Белорусы показали, как устроить самое простое путешествие в жизни.

Сколько раз в течение рабочего дня вы хотите захлопнуть ноутбук, а возможно, и стационарный компьютер? Есть абсолютно ничем не подтвержденное подозрение, что усталость может накатывать неконтролируемой бурей. Сорваться в отпуск завтра — недостижимый роскошный максимум. Но что если сделать перерыв хотя бы на один день и взять наконец на дом не работу, а отдых? Журналисты Onliner решили провести эксперимент и устроить себе экзотическое онлайн-путешествие, не выходя из дома.

В чем суть эксперимента?

Логика была простой. Считается, что 15-минутный сон днем может полноценно восстановить силы до вечера. А что если один день качественного отдыха тоже способен уничтожить хроническую усталость хотя бы на пару месяцев?

За выходной посреди недели я была бы готова пойти и не на такие эксперименты. Но сама концепция — организовать «экзотический» отпуск дома — показалась чересчур заковыристой. Вы что-нибудь слышали о том, что рилсы можно листать 5 часов подряд? Потом поесть прямо в кровати — и листать еще 5? Примерно так я обычно и вижу ненапряжный отдых.

Но вызов был принят, и пришлось выбирать направление для экстренного телепорта. Ответ пришел из сториз в Instagram. Там через раз попадались фото с подписью «Что может быть лучше, чем на закате мчаться на байке к океану?», «Мой утренний драгонфрутово-манговый смузи» и, конечно же, «Сказочный остров». И одна и та же геолокация: Бали.

Завидно? Смотрю в окно и отвечаю от чистого (в отличие от снега) сердца: триллионы раз да. Побывать на том самом острове, ставшем негласным символом просветления и релакса, мне пока не довелось. Хотя даже билеты на руках уже были, но пандемия решила, что расслабляться — излишнее. Так что задача на сегодня не только отдохнуть, но и закрыть приоткрытый гештальт.

На вся-я-який случай с крохотным проблеском надежды проверяем, сколько стоят реальные билеты из Минска в Денпасар. Что ж, есть выбор: 45 часов в дороге за 2,5 тысячи рублей или всего-то 22 часа, но уже за 4 тысячи. И это только в одну сторону. На этом надежда нас официально покидает. Переходим к плану Б — у нас есть Бали дома.

За советом, какие развлечения можно придумать для «домашнего Бали», идем к искусственному интеллекту. У меня вообще-то отпуск — пусть думает кто-то другой.

Первое предложение: начать день с подношения духам. Ну, это вариант явно не для белорусского февраля: нужно как минимум месяц провести под палящим солнцем, чтобы проникнуться этой идеей.

Еще в список попали рисование мандал, просмотр фильма «Ешь, молись, люби», скраб из кокоса и кофе, обед с бананового листа, прослушивание шаманских песнопений, йога и — мое любимое — создание сада камней:

«Балийские храмы полны мха и камней. Соберите несколько гладких камней на улице. Наполните широкую миску водой, положите на дно камушки и пару листиков (можно сорвать монстеру или просто петрушку, главное — форма листа). Поставьте на видное место. Смотреть на воду и камни очень успокаивает».

От раскопки метрового слоя льда ради парочки гладких камней и ветки пожухлой петрушки я, пожалуй, воздержусь, а вот йога звучит очень даже перспективно.

Йога

Включаем на YouTube ролик «Йога на Бали» — и погнали. Да, фото может напоминать Древний Египет и культ поклонения кошкам. Но я на Бали не была, поэтому только предполагаю: там культ тоже присутствует (ведь коты такие величественные. И миленькие). Утомлять вас описанием не буду: йога — она и в Азии йога.

Онлайн-прогулка

А вот следующее развлечение я буду пробовать впервые, даже о его существовании случайно узнала из соцсетей. Особенно актуально для тех, кто занимается на беговой дорожке или степпере. Кстати, сам степпер у меня после одного из экспериментов есть — просто сейчас проходит ТО. Ну поверьте!

Суть — в имитации ходьбы по каким-то захватывающе-красивым местам. Для этого видео снимают особым образом: на уровне глаз и в темпе среднего шага. То есть вы идете по дорожке, но если подключить воображение, будет казаться, что по тропическому лесу.

Особенно хорошо эффект работает в шлеме виртуальной реальности. Но, чтобы он был в постоянном доступе, нужно чуть реже брать выходные посреди недели. Вариант подойдет для крайней степени усталости, когда даже чей-то приятный голос в подкасте будет вызывать желание неистово жать на кнопку «Выкл.».

Местная еда

С физнагрузкой на этом закончим. Отдых у нас или как? И подойдем к созданию нужной атмосферы с другой стороны. Это почему я раньше такая злая (и уставшая) была? Потому что у меня кокоса не было. Кажется, ни один другой предмет по цене до 7 рублей не способен создать такое же радостное настроение. Для большего вайба (так же говорят на Бали?) достаем из шкафа все имеющиеся там бусы, шали и наряды, которые вы вряд ли когда-нибудь наденете в Минске за пределами квартиры. По крайней мере — в стабильном моральном состоянии.

Для большего эффекта можно уютно устроиться в кресле с кокосом в руках, зайти в рабочий чат, увидеть 108 непрочитанных сообщений и от души посочувствовать коллегам.

Переходим к тому, ради чего и затевался этот эксперимент (ой, я это и правда написала?) — дегустации азиатской кухни. Саму балийскую кухню сложно назвать выдающейся, да простят меня фанаты. Чаще всего в местных варунгах — небольших семейных заведениях — подают наси горенг. Это жареный рис с овощами, яйцом, кусочками мяса или морепродуктов, приправленный сладким соевым соусом. Или ми горенг — то же самое, но с жареной лапшой.

В Минске найти эти блюда можно всего в парочке заведений. Но активно двигаться сегодня – не в наших планах, ограничим усилия парой кликов и оформим доставку онлайн. И если честно, мотивация выходить на поиски была не очень высокой. Особенно учитывая, что в тех самых стильных кафешках на Бали, которые невольно становятся участниками сотен фотосессий каждый день, обычно готовят лучшие образцы разных азиатских кухонь: поке, лапшу, тайские супы, чиа-пудинги и прочее инстаграмное. Вот что-то такое и закажем. Лично я обожаю азиатскую кухню, поэтому такому времяпрепровождению ставлю неоспоримые 10/10.

Видеовечеринка

Еще одним из советов от ИИ, как развлечь себя в домашнем отпуске, было «устроить зум-конференцию». Если честно, от одного этого словосочетания бросает в легкую нервную дрожь. А вот онлайн-вечеринка с друзьями уже звучит куда оптимистичнее. Это как сухари и крутоны.

Чтобы эти винтики системы (не все же такие вольные птицы, как я) могли подключиться, приходится назначить созвон на обеденное время. Допускаются только те, кто хотя бы внешним видом готов показать свою расслабленность. Коктейли и смузи в руках действуют вместо входных билетов.

Казалось бы, такое простое дополнение, но общение с друзьями сразу приобретает особенно веселую атмосферу. Это нам надо, это мы записываем в планы на будущее. Тем более можно сделать забавные фото. Чтобы не было классической ситуации, что с лучшей подругой есть фотка в 1-м классе, на выпускном и на вечеринке по поводу выхода на пенсию.

Трукрайм-подкаст

После вечеринки настраиваемся на более спокойный формат. Время любимого развлечения всех нежных леди — прослушивание трукрайм-историй. Я лично долгое время отрицала этот жанр, но щекотка нервов оказалась жизненно необходимой. Я точно поняла: меня захватывают истории не про зверства, а про таинственные исчезновения. В джунглях такое, кстати, происходит особенно часто.

В этом деле я пока новичок, так что все еще могу впечатляться историей про перевал Дятлова. Если вы настоящий профи, отправляйте список подкастов, которые обязательно нужно послушать, голубиной почтой. Но адрес свой я вам на всякий случай говорить не буду.

Медитация

Этот балийский день не мог закончиться без медитации. Как истинный тревожник, к ним я отношусь с огромным ужасом. Как только появляется задача ни о чем не думать, мозг тут же начинает хаотично вспоминать косяки из третьего класса и истекающий срок годности йогурта в холодильнике. Ну а предложения подышать иными частями тела кроме носа вообще предлагаю оставить без комментариев.

Я пыталась медитировать много раз, но из бонусов получила только плотно сжатую челюсть и дергающийся глаз. Поэтому слово «расслабьтесь» сегодня не должно прозвучать ни разу. Альтернатива — молчаливые медитации. А точнее, музыкальная терапия поющими чашами. Вот их и включаем.

Считается, что вибрации чаш благотворно влияют на организм, снимают блоки и напряжение. Должен появиться эффект, схожий с массажем. Как же я жалею, что до сих пор не изобрели онлайн-массаж. Илон Маск, пожалуйста, повнимательней, слишком много внимания космосу — тут и на Земле нерешенных вопросов выше крыши.

К слову, на Бали такие практики — базовый минимум. Чего здесь только нет: и гвоздестояние, и очищение в священной воде, и наоборот — обмазывание грязью ради защиты от злых духов. А вот здесь порадуемся, что ничего из этого нельзя сделать через интернет.

Саундхилинг оказывается, так называется попытка исцеления звуком) — в целом процесс довольно приятный. Только я со своим беспокойным мозгом сократила бы процесс медитации с 30 до 5 минут. Вы там на Бали о тайм-менеджменте и гугл-календаре хоть что-нибудь слышали?

Итог

В целом эксперимент показался довольно приятным. Не зря же говорят, что абсолютное ничегонеделание и думскроллинг иногда выматывают даже больше сложных задач. При этом более продуманные онлайн-развлечения могут стать настоящим спасением в период, когда заряд личной батарейки близится к нулю, а желание получать эмоции, наоборот, к верху шкалы. Но реальные билеты на Бали я все же посмотрю. Возможно, на февраль 2027-го цены будут поприятнее.

Вместо моих слов пусть лучше говорят фото: до и после домашнего отдыха.

