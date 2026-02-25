На госрадио РФ признали: Россия уходит на мировые задворки 1 25.02.2026, 11:28

Cанкции работают.

К концу 4-го года войны государственная пропаганда России начала откровенно говорить о деградачии страны: экономической, промышленной и интеллектуальной.

Неожиданная правда прозвучала в эфире пропагандистского радио «Комсомольская правда» из уст Z-политолога Олега Бондаренко, передает Dialog.UA.

Российский эксперт заявил о деградации трех важных сфер в РФ: науки, образования и сферы технологий. Их состояние он описал как «ужасное».

«Меня очень беспокоит, то, что я чувствую на кончиках пальцев, - это провинциализация России. Провинциализация в мировом контексте. Если еще буквально до вчерашнего дня Россия была во многих областях одним из лидеров или, по крайней мере, замахивалась на то, чтобы быть одним из лидеров, то последние 4 года мы стремительно, увы, деградируем, уходим на мировые задворки. Об этом надо иметь смелось честно сказать», - заявил Бондаренко.

Особенно сильно он возмущался тем, что Кремль и силовики фактически парализовали научные исследования в РФ, запретив сотрудничество с Западом.

Отметил он «маразматические запреты» со стороны властей. Припомнил Z-эксперт также сильнейшую деградацию авиационной отрасли в России. Все это, с его слов, итог санкций, которые действительно работают.

«Только недавно были новости о том, что одна авиакомпания отменила целую сетку маршрутов по причине поломки «Боинга». Это не совпадение, не случайность, это уже система! (…) Давайте скажем честно - санкции вот сейчас уже на 5-й год войны возымели силу! Они подействовали! Не надо это скрывать! Не надо прикрываться и говорить: «А нам все равно». Нет, не все равно! Санкции работают. И российская экономика сейчас это на себе чувствует!» - сказал Бондаренко.

Предъявил он претензии Кремлю за введение в РФ утилизационного сбора на иностранные авто, что резко повысило цены на рынке. «Я понимаю, что есть желание государства обеспечить работой пару миллионов человек, который собирают российский автопром. Но а почему мы за это должны все платить?» - задал вопрос Бондаренко.

Z-ведущий «Комсомольской правды» Иван Панкин, слушая этот возмущенный спич коллеги, лишь грустно кивал головой, соглашаясь со сказанным.

