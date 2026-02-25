В Минске продают военно-транспортный самолет
За два года его цена выросла почти вдвое.
Это уже не первая попытка продать воздушное судно, с прошлого раза цена значительно выросла.
На электронной торговой площадке «Госторг» появился необычный лот – военно-транспортный самолет Ил-76МД 1988 года выпуска.
Стартовая цена – $2,65 млн. Борт находится на территории Национального аэропорта Минск.
Это уже не первая попытка продать воздушное судно. В июле 2024-го его выставляли за $1,5 млн. За два года цена выросла почти вдвое.
Самолет продается без авиационных двигателей, вспомогательной силовой установки и специального оборудования.
Работоспособность узлов и агрегатов не проверялась, возможны скрытые дефекты. Покупатель обязан самостоятельно ознакомиться с состоянием самолета до торгов.
Вывоз воздушного судна также за счет нового владельца, организатор торгов услуги по транспортировке не оказывает.
Аукцион пройдет 27 марта. Шаг торгов – 5%.