ISW: РФ может устроить радиационный инцидент 25.02.2026, 11:47

Чтобы обвинить Украину.

Россия может использовать риск радиологического инцидента на территории Украины для информационных манипуляций и попыток дискредитировать Киев. Москва усиливает ядерные угрозы в адрес западных стран, обсуждающих гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ядерные угрозы против Запада

Аналитики отмечают, что российские чиновники используют заявления Службы внешней разведки РФ для усиления риторики относительно возможного применения ядерного оружия.

В частности, угрозы звучат в адрес Великобритании и Франции - стран, которые возглавляют переговоры в рамках так называемой «Коалиции желающих» относительно гарантий безопасности для послевоенной Украины.

По оценке ISW, Кремль пытается:

посеять страх эскалации между ядерными державами;

отпугнуть европейские страны от предоставления гарантий Украине;

заставить США ограничить поддержку этих инициатив.

Кремль может готовить информационную операцию

Аналитики ISW предполагают, что Россия может попытаться использовать возможный радиологический инцидент в собственных информационных целях.

По оценке экспертов, Москва может:

вызвать или допустить радиологическое событие на территории Украины;

после этого обвинить Украину в использовании ядерного или радиологического оружия.

Целью таких действий может быть попытка ослабить поддержку Украины со стороны Запада и повлиять на моральное состояние украинского общества.

Риски для ядерной инфраструктуры

В отчете отмечается, что российские войска регулярно атакуют украинскую энергетическую инфраструктуру, включая объекты, связанные с атомной энергетикой.

Такие удары могут создавать риск радиологических инцидентов - как преднамеренных, так и случайных.

