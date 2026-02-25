Fox News: Наступление ВСУ на юге имеет важное значение 25.02.2026, 11:57

Западные эксперты назвали три возможных исхода войны в Украине.

Спустя четыре года после начала полномасштабного вторжения России, война в Украине превратилась в изнурительный конфликт, характеризующийся огромными потерями и незначительными территориальными сдвигами. Россия по-прежнему контролирует примерно одну пятую часть украинской территории, Украина же недавно перешла в контрнаступление на одном из участков фронта.

Дипломатия активизировалась параллельно с боевыми действиями. Но поскольку война вступает в свой пятый год, бывшие официальные лица и аналитики говорят, что следующая фаза может развиваться по трем возможным путям, пишет Fox News.

Сценарий первый - затяжной тупик

Наиболее вероятная траектория в ближайшем будущем – продолжение текущего состояния. Война остается конфликтом на истощение, в котором ни одна из сторон не наносит решающего удара, а переговоры приносят мало прогресса. Отставной генерал ВВС США Филип Бридлав, бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, заявил, что Москва не побеждает, несмотря на удержание территорий: «Сейчас победителя нет».

«Россия, предположительно мировая сверхдержава с одной из трех лучших армий мира и четырьмя лучшими военно-воздушными силами, за 12 лет захватила около 20% Украины. И они потеряли, по некоторым данным, более 1,2 миллиона человек в этом конфликте. С этим конфликтом Украина усердно работает, чтобы справиться. Это также конфликт, в котором Россия не – я повторюсь, не – побеждает», – отметил он.

Сценарий второй - динамика Украины меняет дипломатию

Недавние события на поле боя предполагают другую возможность. Бридлав указал на быстрые успехи Украины после сбоев в российских системах управления и контроля. «В последние три-четыре дня из-за потери системы управления Starlink Украина начала наступление, и они за три дня отбили результаты месяцев российского продвижения. Это был трехсторонний рывок, возвращены сотни квадратных километров, и Россия сейчас отступает в нескольких местах», - заявил он.

Исполнительный директор Vandenberg Coalition Кэрри Филипетти заявила, что такие успехи могут изменить рычаги давления за столом переговоров.

«Недавние наступления Украины по возвращению своей территории – это еще один сигнал о том, что военная машина Путина продолжает атрофироваться. Последние территориальные потери России показывают, что Путин и его армия далеки от непобедимости и начинают сталкиваться с реальными неудачами в плане возможностей и ресурсов», - подчеркнула эксперт.

Она добавила, что динамика имеет значение: «Это не только самое значительное продвижение Украины за последние два года, его важность может ощущаться еще более конкретно за дипломатическим столом. Поиск прочного и справедливого мира через переговоры часто зависит от динамики – и прямо сейчас она на стороне украинцев».

Если эти успехи сохранятся, они могут изменить расчеты Москвы и дать Киеву более прочную позицию на переговорах, при условии сильной поддержки США, утверждает Бридлав: «Первое и самое важное, что нужно Украине, – это декларативное заявление Запада и конкретно США о том, что мы не позволим России победить в Украине, и мы дадим Украине то, что ей нужно, чтобы остановить Россию, чтобы Путин это четко услышал. И когда народ России это четко услышит, это изменит правила игры. Я думаю, именно тогда господину Путину придется принимать трудные решения».

Сценарий третий - эскалация или усталость Запада

Третий путь беспокоит некоторых западных стратегов: непоследовательная поддержка может затянуть конфликт или склонить его в пользу России. Хизер Науэрт, занимавшая пост официального представителя Госдепартамента США с 2017 по 2019 год, охарактеризовала войну как нечто большее, чем территориальный спор.

«Вступая в пятый год путинской войны в Украине, мы вспоминаем, что этот конфликт никогда не был только из-за территории – он об идентичности, вере и будущем свободной нации. Россия разрушила более 600 церквей, преследовала миллионы украинских христиан в оккупации и похитила более 19 000 детей в попытке сломить дух Украины. Стремление президента Трампа к прочному миру должно быть подкреплено силой и подотчетностью – той, которая защищает невинные жизни, защищает религиозную свободу и возвращает украденных детей домой», - заявила Науэрт.

Отставной генерал-лейтенант Ричард Ньютон, в свою очередь подчеркнул, что сдерживание остается ключевым фактором. «Спустя четыре года этой ужасной войны фундаментальный урок остается неизменным: мир возможен только тогда, когда условия диктует сила. Путин будет продолжать жестоко испытывать нашу решимость до тех пор, пока цена его агрессии не перевесит любую возможную выгоду», - добавил он.

«Украине нужны не жесты от мира, а непоколебимая поддержка со стороны США и Европы, которая убедит Москву в том, что дальнейшее продвижение повлечет неприемлемые последствия», – утверждает эксперт.

«Россия не должна одержать верх над Украиной и Западом. Необходимы надежные гарантии безопасности, мощные наступательные и оборонительные возможности и единая долгосрочная приверженность Запада».

Бридлав предупредил, что одни только переговоры не изменят баланс: «Самый опасный сценарий заключается в том, что мы не сделаем того, что должны сделать в Украине, и Россия захватит Украину, потому что они не закончили. У нас есть политика «мира через силу», и мы используем ее в Иране, в Венесуэле. Но когда дело доходит до Путина и Украины, мы практикуем «мир через слабость».

«Господин Путин доказывает, что он главный в Украине, а не Запад и уж точно не Америка. Нам нужно изменить эту динамику. Вместо того, чтобы диктовать им, что делать, мы идем к хорошим парням и говорим: «Вы должны уступить больше, потому что плохие парни плохо себя ведут в песочнице». Это мир через слабость, а не мир через силу», – заключил Бридлав.

