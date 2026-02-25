«Путин получил три провала» 25.02.2026, 12:05

Политолог назвал главные просчеты России к годовщине войны.

Россия ведет изнурительную войну на территории Украины. Несмотря на заявления, что российская армия является якобы очень мощной, Кремль не смог достичь целей, о которых неоднократно заявлял. Учитывая это, продолжаются мирные переговоры и россияне заявляют, что вроде бы готовы к миру, но реальность на самом деле другая.

Политолог Николай Давидюк рассказал «24 Каналу», что Кремль пытается затягивать переговоры, чтобы и дальше продолжать агрессию против Украины, но без усиления давления со стороны Запада. Это тактика России, чтобы иметь время, чтобы сломать украинскую оборону.

Какие главные провалы Путина в войне?

Николай Давидюк отметил, что в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России на территорию Украины можно констатировать, что Владимир Путин потерпел три важных провала в этой войне.

«Первое – он не переиграл нас (Украину – 24 Канал) за дипломатическим столом. Второе – хотел положить нашу энергосеть, но не сделал это. Третье – хотел социальных бунтов, мол, люди замерзают, надо выходить на улицы бороться против своей власти. Этого тоже не произошло», – подчеркнул он.

Кроме всего, Силам обороны удалось вернуть 400 километров квадратных украинских территорий на фронте.

Это яркий пример того, что планы Путина не стали реальными. Такие безрезультатные старания России также доказывают, что в Кремле совсем не готовы завершать войну.

Несмотря на все, политолог заметил, что мирный процесс продолжается, Соединенные Штаты Америки и Украина прилагают усилия, чтобы был желаемый результат, но маловероятно, что сторонам удастся договориться о чем-то в ближайшее время.

