В Беларусь возвращаются журавли и аисты 1 25.02.2026, 12:15

1,018

Орнитологи сообщили о начале весенней миграции.

Несмотря на совсем уж февральские снегопады, которые накрыли сегодня многие регионы Беларуси, весна уже не за горами. На это указывают не только метеокарты европейских синоптиков, но и данные польских орнитологов, а также наблюдения белорусских «птицеглядов».

Так, авторы Telegram-канала о погоде в Беларуси «Метеовайб» накануне поделились кадрами первых журавлей и стай гусей, которые вернулись с тёплых краёв на родные белорусские просторы. Первых пернатых вестников весны заметили в районе Бреста.

Специалисты отмечают, что журавли начинают возвращаться в места гнездования с зимовки в тёплых странах уже в конце февраля. Они часто прилетают в Беларусь, когда на полях ещё лежит снег, а водоемы скованы льдом. Это связано в том числе с тем, что журавли, в отличие от близких им аистов, менее зависимы от термических потоков воздуха и могут лететь даже в пасмурную погоду.

Впрочем, стали на крыло в далёкой Африке уже и европейские аисты. Это доподлинно известно благодаря тематическому проекту польских орнитологов, которые уже не один год отслеживают пути миграции местных аистов (в соседней Польше эту птицу любят и уважают не меньше, чем в Беларуси). Орнитологи за годы проекта успели окольцевать и оснастить специальным передатчиков не одну птицу и теперь имеют возможность следить за их передвижениями.

Первая тройка их подопечных, включая легендарного ветерана Збысю, на прошлой неделе, согласно данным передатчиков, уже начала выдвигаться на север, по направлению к европейскому континенту.

Как отметил в комментарии порталу zarya.by заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик, массовое возвращение аистов в Беларусь традиционно ожидается в марте. За сутки птицы способны преодолеть огромные расстояния — до 300 километров, и всё же это не одномоментный процесс.

Почему вообще аисты улетают на юг и что их заставляет каждый год преодолевать такие огромные расстояния, чтобы вернуться на европейские просторы, подробно рассказала биолог и популяризатор науки Анастасия Тыниссон, научный сотрудник Тартуского университета.

