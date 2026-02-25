Генерал ВСУ: Одно нажатие кнопки нанесло России стратегический удар 1 25.02.2026, 12:18

1,736

Отключение Starlink для российской армии — колоссальная поддержка Украины.

Отключение сети Starlink, которое лишило российские войска ключевого канала связи и наведения дронов, сократило эффективность российских ударов на 20–40% и позволило Украине вернуть часть территорий. Об этом заявил один из самых влиятельных украинских командиров, бригадный генерал Андрей Билецкий, командующий Третьим корпусом ВСУ, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, решение компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, отключить терминалы Starlink на оккупированных территориях стало «колоссальной поддержко» для Украины.

«Starlink незаменим как боевая система связи. После его блокировки эффективность россиян резко упала», — сказал Белецкий.

Дроны теряют глаза и уши.

Российские войска активно использовали Starlink не только для связи, но и на крупных дронах, включая ударные беспилотники и ракеты типа «Шахед». Теперь, по данным украинских военных, Москва потеряла почти все работающие терминалы.

Белецкий считает, что Россия сможет частично восстановить возможности связи лишь через несколько месяцев, но полностью — не раньше чем через 3–5 лет, и то лишь при разработке аналогов.

Украина продвигается на фронте.

После отключения Starlink россиянам стало сложнее корректировать удары и управлять БПЛА. За последние недели украинские силы освободили участки в районе Покровска, к северу от Лимана и южнее Гуляйполя.

Фронт сегодня представляет собой «зону смерти» шириной до 20 км, насыщенную беспилотниками. Любое движение фиксируется. Украинские подразделения используют дроны даже для доставки воды, еды и боеприпасов, так как эвакуация людей стала крайне опасной.

Украина готовит запасные варианты.

Понимая, насколько критична спутниковая связь, Киев уже разрабатывает альтернативы Starlink и создает резервные спутниковые каналы совместно с европейскими союзниками.

Тем временем украинские инженеры и пилоты дронов ежедневно модернизируют оборудование прямо у линии фронта, опережая технологическую эволюцию, которая меняет правила войны буквально каждый месяц.

«Одно нажатие кнопки нанесло России стратегический удар. Если бы Starlink отключили и нам — мы снова были бы на одном уровне», — сказал Белецкий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com