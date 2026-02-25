В минском доме-«колодце» продают необычную квартиру 2 25.02.2026, 12:30

2,046

В ней пятиметровые потолки и треугольная спальня.

Через пару лет домами-«колодцами» столичных жителей будет не удивить: «Минск-Мир» как может старается наполнить город постройками такого типа. Однако в 2014-м появление высотки, «замкнутой в себе», вызвало настоящий информационный фурор. Это ж как такое можно было придумать? И пока все гадали, каково жителям первых этажей, на последнем была своя атмосфера, пишет Onlíner.

Внимательные читатели сразу же заметили на фотографиях, снятых с высоты, мансардные окна. Но как квартиры с дополнительным светом выглядят изнутри, оставалось загадкой. И вот — больше никаких тайн.

В базе сервиса «Дома и квартиры» появилась 43-метровая однушка по Червякова, 55, как раз расположенная на последнем этаже. И это, пожалуй, одна из самых необычных квартир Минска. Хозяева решили не дробить ее на комнаты и оставили «опенспейс» в виде кухни-гостиной. Одновременно с этим спальную зону (весьма компактную) вынесли на полуторный этаж. Благо высота потолков позволяет это сделать.

Как указывается в объявлении о продаже, в коньке квартира имеет высоту 4,95 метра, и это преимущество использовали. К сожалению, кровля скатная, поэтому и спальня получилась в форме треугольника. Ее площадь можно мысленно приплюсовать к общей, чтобы было приятнее.

Однушка готова к комфортной жизни: ремонт в ней давно сделан, все обжито.

«Квартира свободна. Быстрое оформление. Санузел — 7,2 квадратных метра. Два мансардных окна как дополнительный дневной свет. Квартира может быть продана с мебелью и бытовой техникой (холодильник, посудомоечная машина, варочная панель, вытяжка, кондиционер, стиральная машина). Напольное покрытие: паркетная доска и плитка», — уточняется в объявлении.

Продается квартира за 370 330 рублей, или $130 000 в эквиваленте. То есть один квадратный метр обойдется покупателю почти в $3000 по курсу.

