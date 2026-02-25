В Кремле реально сошли с ума 6 Телеграм-канал «СерпомПо»

25.02.2026, 12:43

4,858

Фото: Bloomberg

Параноидальный риторический бред.

После заявлений Пескова, Нарышкина и их шефа в четвертую годовщину «катастрофы 24 февраля», возникает лишь один вопрос: - они реально играют в психов или на самом деле «з глузду з’їхали»?

Накануне, 23 февраля Путин поздравлял военных

с праздником, который в последние годы мы отмечаем с особым чувством гордости и благодарности!

То есть, подробные чувства мы должны испытывать, читая эти четыре года про все это?

«Киев за три дня». «Подвиги» в Буче и Гостомеле. «Трофейные стиралки» в приграничных пунктах отправки. Населенные пункты-призраки Донбасса в виде обезлюдивших руин. Мерзнущие из-за ударов по ТЭС жители городов Украины. Миллионы украинских беженцев и перемещенных, тысячи погибших. Четверть миллиона курских, белгородских и прочих своих беженцев. Обесточенный Белгород. Обстреливаемое приграничье РФ. Горящие НПЗ и заводы в более тысячи км от Украины. Многократно «взятый» Герасимовым и Ко Купянск и аналогичные «успехи». «Флаговтыки». Тотальное вранье. «Мясные штурмы». Отсутствие всего (от носков до связи). «Обнуления». Телесные наказания. Вымогательства и мошенничество с довольствием, выплатами и «добросборами». Воровство и коррупция им. Тимура Иванова. Крышевание торговли «веществами». Наемничество под видом «защиты родины». «Калеч-войска». «Искупившие кровью» по второму кругу"урки» в городах РФ. Бунт Пригожина. Отстрел варлордов и генералов в тылу. Преследования протестующих жен и матерей навечно призванных мобилизованных. Принуждения мигрантов, должников, студентов и срочников к контрактам. Даже хвастовство пытками и убийствами пленных - уже целого генерала, славшего жене фото отрезанных ушей солдат противника...

Даже если все разделить на 24, остаются совсем иные чувства. И вопрос.

А ради чего это все?

Путин, сменив по ходу СВОей кровавой пьесы несколько мутно-бредовых целей, перевел их в разряд совсем общериторических.

Теперь Россия сражается «за свое будущее, за независимость, за правду и справедливость».

А целью т.н. СВО является сохранение «стратегического паритета».

Видимо, к таковому относится: увеличение более чем в два раза границ с НАТО и превращение Балтийского моря в его внутреннее. Приглашение члена Альянса Турции на Каспий. Перевооружение Европы. Потеря навсегда былой лояльности 2/3 населения Украины. Ускоренная утрата влияния на Южном Кавказе и в Ц.Азии в пользу Пекина, Вашингтона и Анкары. Потеря сотен тысяч военных с продолжением стачивания под «покровсками». Утрата по факту Черноморского флота и более 3/4 парка наземной боевой техники (включая все танки, бывшие на момент вторжения).

Накапливающаяся технологическая отсталость ВС из-за санкций и гигантских финансовых трат в никуда, пока ведущие державы переходят к концепции войн шестого поколения. Изоляция, уничтожение гражданской экономики, непотизм и полицейщина, доведшие деградацию страны (промышленности, социально-общественных/политических институтов, экспертизы, науки, технологий, космоса, человеческого капитала, образования, медицины, культуры, закона,

морали и нравственности) до точки, после которой никакой рывок «догоняющего развития» не поможет в окончательно проигранной конкурентной гонке с Западом и «глобальным Югом».

Только и остается оправдываться, кривляться и изображать полоумных, кошмаря население, бизнес, армию, а с ними и соседнюю страну. Угрожать другим постсоветским государствам. И, поигрывая ядеркой, читать на переговорах с США и Киевом лекции о «Владимире Ленине, создавшем Украину». Хотя всем ясно, если кто ее и «создал», оторвав от Москвы навсегда, то это другой Владимир.

Он и сам это понимает. Отсюда такая личная маниакальная зацикленность.

Но все без толку.

«Дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов и тиранов, это для него естественное удобрение», Томас Джефферсон.

И кирпичики украинской государственности политы столь обильно, что сцепились лучше, чем от крепкого цемента. Сколько ни бейся в эту стену под мифолозунгами и иррациональными квазиидеями, ты лишь сильнее разобьешь свой лоб, дальше разрушая свою страну и поливая крепнущее древо чужой свободы.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com