Зеленский назвал дату и формат новых переговоров

Зеленский назвал дату и формат новых переговоров1
- 25.02.2026, 12:59
Сначала двусторонняя встреча с США, затем подготовка контактов с Россией.
В четверг, 26 февраля, секретарь СНБО Рустем Умеров встретится с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского журналистам.
Президент Украины подчеркнул, что это будет первая двусторонняя встреча с представителями США.
«Первый вопрос - это prosperity package, то есть это пакет восстановления Украины и будут проговаривать детали. Второй вопрос - будут готовиться к трехсторонней встрече, которая будет уже с Россией и она будет, на наш взгляд, в начале марта», - сказано в его заявлении.
Кроме того, подчеркнул Зеленский, Умеров получил задание по обсуждению деталей обмена.
Пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян сообщила журналистам, что встреча Умерова с американскими переговорщиками состоится в Женеве.