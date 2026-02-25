закрыть
Зеленский назвал дату и формат новых переговоров

  • 25.02.2026, 12:59
Зеленский назвал дату и формат новых переговоров
Владимир Зеленский

Сначала двусторонняя встреча с США, затем подготовка контактов с Россией.

В четверг, 26 февраля, секретарь СНБО Рустем Умеров встретится с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского журналистам.

Президент Украины подчеркнул, что это будет первая двусторонняя встреча с представителями США.

«Первый вопрос - это prosperity package, то есть это пакет восстановления Украины и будут проговаривать детали. Второй вопрос - будут готовиться к трехсторонней встрече, которая будет уже с Россией и она будет, на наш взгляд, в начале марта», - сказано в его заявлении.

Кроме того, подчеркнул Зеленский, Умеров получил задание по обсуждению деталей обмена.

Пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян сообщила журналистам, что встреча Умерова с американскими переговорщиками состоится в Женеве.

