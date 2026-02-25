Какой может стать Венгрия после Орбана? 25.02.2026, 13:33

Главный соперник нынешнего премьера обещает завершить эпоху «дипломатии маятника».

Если оппозиция сумеет сместить премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах 12 апреля, отношения Будапешта с Брюсселем, вероятно, улучшатся — но лишь частично. Главный соперник премьера, Петер Мадьяр, активно выстраивает международные связи и обещает завершить эпоху венгерской «дипломатии маятника», пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Пока Мадьяр встречался с европейскими лидерами на Мюнхенской конференции по безопасности, Орбан принимал в Будапеште госсекретаря США Марко Рубио. Оба претендуют на роль политика, способного гарантировать стране поддержку крупных союзников, однако их внешнеполитические подходы резко расходятся.

Мадьяр выступает за восстановление доверия в Евроатлантических структурах, налаживание сотрудничества с Польшей и отказ от шантажа Брюсселя — в отличие от Орбана, который регулярно вступает в конфликты с лидерами ЕС и поддерживает связи с президентом США Дональдом Трампом и Путиным. При этом по ряду ключевых тем — Украине, миграции, сельскому хозяйству и семилетнему бюджету ЕС — позиции Мадьяра близки к орбановским.

Главное испытание для оппозиционера — разморозка около €18 млрд европейских средств. Чтобы получить деньги, Венгрии предстоит выполнить десятки условий по реформе судебной системы, борьбе с коррупцией и госзакупкам. Из 27 требований пока выполнены лишь четыре. При этом страна уже безвозвратно потеряла €1 млрд и рискует лишиться еще €10 млрд.

Орбан, утратив поддержку в Брюсселе, делает ставку на Трампа. Осенью он отправился в США в поисках политических дивидендов, надеясь укрепить союз и получить финансовые гарантии, которые позднее были опровергнуты самим Трампом. Вашингтон же заявил лишь о готовности к «новой золотой эпохе» в двусторонних отношениях — при условии, что оба лидера останутся у власти.

Если выборы окажутся напряженными и возникнут обвинения в нарушениях, Орбан, по мнению наблюдателей, может рассчитывать на политическую защиту со стороны Трампа. Но получит ли он ее — большой вопрос.

