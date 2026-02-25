Планы РФ сорваны: ГУР показало видео контрнаступления на юге 25.02.2026, 13:54

Украинские бойцы разгромили оккупантов и вернули ряд важных позиций.

Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели серию наступательных действий на Запорожском направлении. Бои продолжаются в районе Степногорска.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Наступательная операция на Запорожском направлении

По данным разведки, спецподразделение «Артан» вместе с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР и Сил обороны Украины провело комплексную операцию.

В результате украинские военные:

вернули контроль над важными позициями;

улучшили тактическое положение на участке фронта;

уничтожили передовые штурмовые группы противника.

Какие потери понес противник

В рамках операции украинские бойцы:

поразили места скопления живой силы и техники РФ;

ликвидировали десятки российских военных;

установили огневой контроль над ключевыми логистическими путями врага.

По данным ГУР, удары по логистике и узлах связи усложнили российские штурмы на этом направлении.

Заявление командира подразделения

Командир спецподразделения «Артан» Виктор Торкотюк с позывным «Титан» отметил, что операция проводится в тесном взаимодействии с другими силами обороны.

«Эти действия позволили создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и окончательного выбивания врага», - заявил он.

По словам военного, одной из главных целей остается недопущение прорыва противника к окраинам Запорожья.

В ГУР отметили, что наступательные действия под Степногорском продолжаются. Штурмовые группы работают при поддержке артиллерии, тяжелых ударных дронов и других средств огневого поражения.

Наступление ВСУ на юге

В середине февраля российские так называемые «военкоры» распространяли информацию о якобы контрнаступлении ВСУ на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время в Силах обороны Юга отметили, что реальная ситуация на этом участке фронта не соответствует таким заявлениям.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о деоккупации около 300 квадратных километров территории на юге страны.

Впоследствии стало известно об активных действиях Десантно-штурмовых войск ВСУ на Александровском направлении, направленных на сдерживание продвижения российских сил.

А 23 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что во время наступательных операций на юге украинские военные освободили восемь населенных пунктов и около 400 квадратных километров территории.

