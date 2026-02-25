В Беларуси резко сократится пособие на погребение 5 25.02.2026, 13:46

2,414

Размер выплаты снизится из-за падения средней зарплаты.

В марте обратившиеся к государству за этой выплатой получат заметно меньшую сумму. Это связано с падением средней зарплаты за месяц.

Размер выплаты на похороны в марте в Беларуси будет составлять 2757,1 рубля. Это на 355,6 рубля меньше, чем в феврале.

Сумма заметно меньше из-за того, что размер пособия в стране равен средней зарплате за позапрошлый месяц (относительно месяца, в котором наступила смерть). В марте будут брать за основу выплаты за январь.

При этом в случае смерти инвалида Великой Отечественной войны, а также лица, получавшего пенсию за особые заслуги перед страной, пособие выплачивается на уровне двухмесячной назначенной ему пенсии. При этом сумма не может быть меньше средней зарплаты по стране за позапрошлый месяц относительно даты смерти, поясняли ранее в Фонде соцзащиты населения.

Помощь на похороны можно получить, если обратились за выплатой не позднее шести месяцев со дня смерти.

