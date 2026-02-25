закрыть
25 февраля 2026, среда, 15:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спасатели советуют минчанам не выходить на лед

  • 25.02.2026, 13:56
Спасатели советуют минчанам не выходить на лед

За двое суток толщина покрова сократилась на 20 сантиметров.

Всего за двое суток толщина льда на водоемах сократилась с 50 до 30 см. Минская городская организация ОСВОД предупредила, что из-за оттепели выходить на лед уже не стоит, а также назвала самые опасные водоемы столицы и пригорода.

Дальше синоптики обещают стабильный плюс, а значит, лед продолжит стремительно терять прочность. «Спасатели призывают жителей быть особенно осторожными, воздерживаться от выхода на лед и внимательно следить за изменениями погодных условий», — рассказала Onlíner представитель Минской городской организации ОСВОД Анна Новикова.

Спасатели напоминают, что в оттепель выход на лед будет неоправданным риском, даже если покров визуально кажется крепким. «Рыбалка, прогулки, катание на коньках — все это сейчас смертельно опасно», — обращает внимание ОСВОД.

— Водоемы с самой опасной ситуацией — Комсомольское озеро, водохранилище Дрозды, водохранилище Криница, Цнянское водохранилище, Минское море, — рассказала Анна Новикова.

В водоемах тает лед: узнали, какие места в Минске сейчас самые опасные - Люди Onlíner

Всего за двое суток толщина льда на водоемах сократилась с 50 до 30 см. Минская городская организация ОСВОД предупредила, что из-за оттепели выходить на лед уже не стоит, а также назвала самые опас...

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип