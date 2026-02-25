Спасатели советуют минчанам не выходить на лед 25.02.2026, 13:56

За двое суток толщина покрова сократилась на 20 сантиметров.

Всего за двое суток толщина льда на водоемах сократилась с 50 до 30 см. Минская городская организация ОСВОД предупредила, что из-за оттепели выходить на лед уже не стоит, а также назвала самые опасные водоемы столицы и пригорода.

Дальше синоптики обещают стабильный плюс, а значит, лед продолжит стремительно терять прочность. «Спасатели призывают жителей быть особенно осторожными, воздерживаться от выхода на лед и внимательно следить за изменениями погодных условий», — рассказала Onlíner представитель Минской городской организации ОСВОД Анна Новикова.

Спасатели напоминают, что в оттепель выход на лед будет неоправданным риском, даже если покров визуально кажется крепким. «Рыбалка, прогулки, катание на коньках — все это сейчас смертельно опасно», — обращает внимание ОСВОД.

— Водоемы с самой опасной ситуацией — Комсомольское озеро, водохранилище Дрозды, водохранилище Криница, Цнянское водохранилище, Минское море, — рассказала Анна Новикова.

