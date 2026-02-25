Atlantic Council: Одно оружие изменило ход войны в Украине 25.02.2026, 14:05

1,526

Благодаря гибкой системе стартапов Украина не только адаптировала технологию, но и начала ее масштабировать.

Российская агрессия против Украины продолжается уже пятый год, сопровождаясь непрерывной технологической трансформацией фронта. В этом противостоянии, которое закрепило за собой статус первой в мире «войны беспилотников», новым весомым этапом стало массовое внедрение дронов на оптоволокне, об этом пишет эксперт по безопасности Влад Сутеа в материале для Atlantic Council.

По его словам, логистический путь Сумы - Суджа стал идеальным полигоном для нового российского оружия. Поскольку такие дроны управляются через тончайший кабель, они абсолютно невосприимчивы к системам РЭБ.

«Анализ видеозаписей ударов подтверждает: с августа 2024 по сентябрь 2025 года непропорционально большая доля атак этими дронами пришлась именно на Курский сектор. Результаты были критическими - уровень потерь украинской техники там оказался на 25% выше российских потерь. Кроме грузовиков, целями становились дефицитные танки «Абрамс» и БМП «Брэдли», - говорится в материале.

После событий в Курске тенденция мгновенно распространилась по всей линии фронта. Однако уже к середине 2025 года ситуация перестала быть односторонней.

Эксперт говорит, что благодаря гибкой экосистеме стартапов Украина не только адаптировала технологию, но и начала ее масштабировать. За короткий срок к использованию было одобрено более 80 волоконно-оптических систем украинского производства. Если первые образцы имели ограниченный радиус, то подразделение «Птицы Мадяра» уже использует дроны, способные достигать расстояния около 40 километров.

Быстрое распространение технологии привлекло внимание Альянса. В 2025 году противодействие таким дронам стало главной темой конкурса инноваций НАТО, где победу одержали разработчики из Украины и США.

По данным материала, проблема заключается в том, что универсального «антидота» против дронов, которые невозможно заглушить, не существует. Сейчас арсенал средств защиты включает акустические сенсоры, радарные триггеры и физические барьеры. Наряду с традиционным огнем из ружей все более активно внедряются инновационные системы обнаружения на базе ИИ.

География использования дронов на проводе расширяется впечатляющими темпами. Они уже замечены в арсеналах суданских ополченцев, мексиканских картелей и армии Китая, рассказывает автор.

«Опыт Украины показывает, что военные, которые полагаются исключительно на радиоуправляемые дроны и электронную войну, рискуют понести катастрофические потери в критические моменты. Волоконно-оптические дроны, возможно, не заменят традиционные системы, но они зарекомендовали себя как надежный компонент современного арсенала боевых средств. То, что началось в Курске как эксперимент с, казалось бы, устаревшей технологией, теперь изменило лицо дронной войны», - заключает эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com