Новый министр обороны Украины — человек с миссией 25.02.2026, 14:16

1,190

Михаил Федоров

Михаил Федоров заявил о намерении «перестроить министерство».

После назначения в январе 35-летнего Михаила Федорова заявил о приоритетах своей работы: цифровизация армии и реформа проблемной системы мобилизации. Ранее министр цифровой трансформации, Федоров создал приложение Diia, предоставляющее доступ к государственным услугам через смартфон. Теперь он планирует внедрять такие же инновации в Министерстве обороны, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из первых шагов Федорова стало согласование с миллиардером Илоном Маском ограничения использования российских дронов через терминалы Starlink, что значительно осложнило ситуацию для Москвы на фронте. Параллельно он запускает единый цифровой контроль за операциями дронов и расширяет использование наземных беспилотников. В перспективе планируется разработка лазерного оружия и других передовых технологий.

Министр также взялся за реформу мобилизации. По его данным, около 200 000 солдат уклоняются от службы, а два миллиона числятся в розыске. Особое внимание Федоров уделяет Территориальным центрам комплектования, где зафиксированы незаконные ограничения, поверхностные медосмотры и случаи насилия.

Кроме того, министр сталкивается с проблемой коррупции: прошлогодний скандал с отмыванием денег в оборонной и энергетической сферах привел к отставкам чиновников. Федоров уже уволил пять заместителей, включая ответственных за закупки, заявив о намерении «перестроить министерство».

Реформы нового министра могут изменить роль ведомства — от простого обеспечения армии до активного внедрения технологий и стратегического планирования. Успех этих преобразований покажет, сможет ли Федоров справиться с бюрократией, коррупцией и кризисами, которые долгие годы сдерживали развитие украинской армии.

