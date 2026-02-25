Дроны ССО уничтожили дорогостоящие системы ПВО россиян в Крыму

Дроны ССО уничтожили дорогостоящие системы ПВО россиян в Крыму1
- 25.02.2026, 14:32
Поражены российский ЗРК С-400 «Триумф» и «Панцирь С-1».
Силы специальных операций поразили российский ЗРК С-400 « Триумф» и уничтожили ЗРГК «Панцирь С-1» в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Telegram ССО.
«В ночь на 25 февраля 2026 года, подразделения Middle strike Сил специальных операций успешно поразили позиции противовоздушной обороны врага во временно оккупированном Крыму», - говорится в сообщении.
По результатам огневого поражения подтверждено уничтожение пусковой установки С-400, радиолокационной станции 92Н6Е и вспомогательные элементы системы С-400.
ЗРГК «Панцирь-С1», который прикрывал важные объекты и позиции вражеского ПВО от дронов и ракет на малых и средних высотах также был уничтожен украинскими дронами.
«Силы специальных операций продолжают осуществлять асимметричные действия с целью снижения наступательного потенциала России», - отметили в ССО.