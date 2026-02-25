Из Гродно запускают новые автобусы в Варшаву 25.02.2026, 14:38

Перевозчики увеличивают число рейсов через пункт пропуска «Берестовица».

Как рассказали представители сервиса по продаже билетов «Атлас Бас», по дороге они будут останавливаться в Белостоке.

Новые рейсы будут отправляться в Варшаву из Гродно в 03:00 и 05:15. Обратно из польской столицы автобусы будут выезжать в 09:45 и 18:30.

Отправление из Белостока в Гродно — в 12:25 и 21:10. Перевозчиком выступает «Флайбус».

Еще один рейс с 1 марта организует польский перевозчик Bialystok Ekspres. Выезд из Гродно — в 03:15. В обратный путь автобус отправится из Варшавы в 10:00, а в 13:00 он выезжает уже из Белостока.

На всех рейсах стоимость поездки до Варшавы составит 130 рублей, до Белостока — 100. Все автобусы идут через пункт пропуска «Берестовица».

Сейчас очередей на границе в «Берестовице» нет.

