Из Гродно запускают новые автобусы в Варшаву
- 25.02.2026, 14:38
Перевозчики увеличивают число рейсов через пункт пропуска «Берестовица».
Как рассказали представители сервиса по продаже билетов «Атлас Бас», по дороге они будут останавливаться в Белостоке.
Новые рейсы будут отправляться в Варшаву из Гродно в 03:00 и 05:15. Обратно из польской столицы автобусы будут выезжать в 09:45 и 18:30.
Отправление из Белостока в Гродно — в 12:25 и 21:10. Перевозчиком выступает «Флайбус».
Еще один рейс с 1 марта организует польский перевозчик Bialystok Ekspres. Выезд из Гродно — в 03:15. В обратный путь автобус отправится из Варшавы в 10:00, а в 13:00 он выезжает уже из Белостока.
На всех рейсах стоимость поездки до Варшавы составит 130 рублей, до Белостока — 100. Все автобусы идут через пункт пропуска «Берестовица».
Сейчас очередей на границе в «Берестовице» нет.