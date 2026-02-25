WSJ: В Пентагоне разработали чудо-ракету 3 25.02.2026, 14:45

1,158

Специально для Украины.

В США за рекордные 16 месяцев была разработана новая недорогая крылатая ракета Extended Range Attack Munition (ERAM). Военно-воздушные силы уже провели ее успешные испытания, а производство ведут две оборонные компании, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Ракета создана, чтобы помочь Украине увеличить дальнобойный огневой потенциал против российской агрессии. ERAM выделяется не только скоростью разработки, но и низкой стоимостью — примерно $250 000 за единицу, в то время как другие дальнобойные системы обходятся в миллионы долларов за выстрел. Такой уровень цены критически важен для ведения продолжительных боевых действий и позволяет экономить дорогие западные ракеты при поражении дешевых дронов и снарядов. Украина планирует закупить до 3 350 ракет, а Норвегия, Нидерланды и Дания помогают финансировать программу.

Несмотря на это, в Пентагоне не торопятся объявлять «миссию выполнена». Сенатор от Миссисипи Роджер Уикер отметил: «Мы могли бы действовать быстрее, но это впечатляет». ERAM демонстрирует, что США способны обходить бюрократические ограничения и быстро разрабатывать эффективное оружие, когда ставки высоки.

Ракета также напоминает о том, что американская промышленность может проявлять гибкость и изобретательность для защиты своих интересов и союзников. Несмотря на регулярные сообщения о возможной нехватке вооружений, ERAM показывает, что при мотивации и надлежащем управлении США способны быстро создавать новые боевые системы.

ERAM — это пример того, что даже в условиях ограничений и бюрократии Пентагон и оборонная промышленность могут обеспечить эффективную поддержку союзникам и укрепление собственной обороноспособности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com