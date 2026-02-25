Белорусские банки начнут следить за «поведением» клиентов

Белорусские банки начнут следить за «поведением» клиентов2
- 25.02.2026, 14:52
Некоторым пользователям могут ограничить финансовые операции.
Белорусские банки с 1 июля 2026 года будут обязаны внедрить новые стандарты защиты, сообщили в Нацбанке. Новые правила потребуют анализировать поведение клиентов финучреждений в режиме реального времени, отслеживая в приложениях мобильного банкинга местонахождение , время входа и типичные платежные привычки.
Представитель Национального банка утверждает, что новая система будет выявлять подозрительные операции с целью обезопасить сбережения граждан от киберпреступников.
«Система будет анализировать поведение клиента уже при входе в мобильный банк — способ авторизации, время входа, устройство. Например, если пользователь обычно входит днем по биометрии, а затем авторизуется ночью с вводом пароля, операция может быть признана подозрительной», — заявил журналистам во вторник заместитель начальника управления защиты информации Национального банка Дмитрий Курило.
По его словам, если клиент банка попытается совершить нетипичный перевод через приложение, например, в другую страну или на ранее неизвестный счет, банк обязан будет дополнительно подтвердить операцию или даже приостановить ее.
Кроме того, банки составят черные списки устройств, у каждого из которых будет «цифровой отпечаток». Если смартфон или компьютер будет внесен в единый черный список (блэк-лист), проведение любых финансовых операций с него станет невозможным, независимо от того, каким банком выпущена карта.