Белорусские банки начнут следить за «поведением» клиентов 2 25.02.2026, 14:52

Некоторым пользователям могут ограничить финансовые операции.

Белорусские банки с 1 июля 2026 года будут обязаны внедрить новые стандарты защиты, сообщили в Нацбанке. Новые правила потребуют анализировать поведение клиентов финучреждений в режиме реального времени, отслеживая в приложениях мобильного банкинга местонахождение , время входа и типичные платежные привычки.

Представитель Национального банка утверждает, что новая система будет выявлять подозрительные операции с целью обезопасить сбережения граждан от киберпреступников.

«Система будет анализировать поведение клиента уже при входе в мобильный банк — способ авторизации, время входа, устройство. Например, если пользователь обычно входит днем по биометрии, а затем авторизуется ночью с вводом пароля, операция может быть признана подозрительной», — заявил журналистам во вторник заместитель начальника управления защиты информации Национального банка Дмитрий Курило.

По его словам, если клиент банка попытается совершить нетипичный перевод через приложение, например, в другую страну или на ранее неизвестный счет, банк обязан будет дополнительно подтвердить операцию или даже приостановить ее.

Кроме того, банки составят черные списки устройств, у каждого из которых будет «цифровой отпечаток». Если смартфон или компьютер будет внесен в единый черный список (блэк-лист), проведение любых финансовых операций с него станет невозможным, независимо от того, каким банком выпущена карта.

