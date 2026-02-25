WSJ: Путин ведет теневую войну против Европы 25.02.2026, 15:20

Более 150 актов агрессии зафиксировано с 2022 года.

Кремль не только уже четыре года воюет против Украины, но также ведет скрытую войну против всей Европы. Об этом говорится в новом отчете Международного центра по борьбе с терроризмом (ICCT), пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Исследователи из Нидерландов зафиксировали не менее 151 акта насилия, саботажа, поджогов, бомбежек и других преступных или террористических действий, связанных с Россией, с февраля 2022 года, включая как минимум 12 случаев после июля 2025 года.

Среди зафиксированных инцидентов — арест в Эстонии российского агента-шпиона, обвинения Польши в железнодорожном саботаже, предотвращение попытки отправки посылок с зажигательной смесью в Румынии и нападения на российского диссидента во Франции. Российские спецслужбы также устраивали провокации: заливали зеленой краской еврейские объекты, оставляли свиные головы у мечетей в Париже, провоцируя религиозную вражду.

Великобритания сообщала о денежном вознаграждении через подконтрольные Кремлю каналы за видео вандализма против мечетей, а в Германии за 2025 год зафиксировано 320 попыток саботажа. Отчет учитывает только случаи, где есть прямые доказательства связи с российскими властями.

Эксперты подчеркивают, что эти действия представляют собой «теневую войну» России с целью запугивания союзников Украины. Они демонстрируют уязвимость Европы к саботажу и необходимость открыто информировать население о рисках.

Также наблюдается угроза расширения агрессии: после подчинения Украины Путин может обратить внимание на Молдову, страны Балтии и другие регионы. Российские солдаты, участвующие в боевых действиях, остаются «плодотворным резервом» для разведслужб, отмечает Эстония в меморандуме для ЕС.

Таким образом, Европа сталкивается одновременно с «горячей» войной в Украине и «холодной» войной на своей территории. Признание угрозы — первый шаг к ее сдерживанию.

