закрыть
25 февраля 2026, среда, 16:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как будут работать белорусы перед 8 Марта

  • 25.02.2026, 15:29
Как будут работать белорусы перед 8 Марта

Сокращенный день предусмотрен не для всех.

В Минтруда рассказали, кому сократят рабочий день к 8 марта, который выпал на воскресенье

В этом году Международный женский день выпадает на воскресенье, поэтому белорусы останутся без сокращенного предпраздничного дня. Однако некоторые работники будут все же трудиться на час меньше, рассказали в пресс-службе Минтруда.

Для сотрудников на пятидневке сокращенного предпраздничного дня в марте нет. А вот для тех, кто трудится шесть дней рабочая суббота, 7 марта, будет сокращена на час.

В Минтруда напомнили, что при пятидневной рабочей неделе в марте будет 22 рабочих дня и 9 выходных. При шестидневной — 26 рабочих и 5 выходных дней.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип