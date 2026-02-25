Как будут работать белорусы перед 8 Марта 25.02.2026, 15:29

Сокращенный день предусмотрен не для всех.

В Минтруда рассказали, кому сократят рабочий день к 8 марта, который выпал на воскресенье

В этом году Международный женский день выпадает на воскресенье, поэтому белорусы останутся без сокращенного предпраздничного дня. Однако некоторые работники будут все же трудиться на час меньше, рассказали в пресс-службе Минтруда.

Для сотрудников на пятидневке сокращенного предпраздничного дня в марте нет. А вот для тех, кто трудится шесть дней рабочая суббота, 7 марта, будет сокращена на час.

В Минтруда напомнили, что при пятидневной рабочей неделе в марте будет 22 рабочих дня и 9 выходных. При шестидневной — 26 рабочих и 5 выходных дней.

