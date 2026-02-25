Белорус набил прицеп легковушки сигаретами

Белорус набил прицеп легковушки сигаретами1
Литовская таможня пресекла попытку контрабанды.
Попытку контрабанды белорусских сигарет пресекли сотрудники Вильнюсской территориальной таможни утром 17 февраля в пункте пропуска Шальчининкай (с белорусской стороны — Бенякони), сообщил 25 февраля Таможенный департамент МВД Литвы.
Отмечается, что незаконный груз был обнаружен в стенках и потолке прицепа к легковому автомобилю «Киа», которым управлял гражданин Беларуси. После удаления изоляционного слоя таможенники нашли 8.642 пачки сигарет NZ Gold (стоимость с учетом налогов — 42.864 евро).
«Водитель признался в перевозке контрабандных сигарет, — говорится в сообщении. — Решением прокуратуры в его отношении были назначены две превентивные меры: изъятие документов и обязанность периодической регистрации в полиции».
Вильнюсское отделение Таможенной уголовной службы начало досудебное расследование по факту контрабанды (ч. 2 ст. 199 УК Литвы). Расследование ведут прокуроры Вильнюсской областной прокуратуры.