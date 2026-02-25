Следующая ошибка режима аятолл может стать последней 25.02.2026, 16:48

Иран оказался в состоянии стратегического кризиса.

Режим Ирана переживает серьезный кризис стратегического планирования. После двух с половиной лет неудачных решений внешняя политика Тегерана выглядит как «головокружение», и следующее промедление или ошибка могут оказаться фатальными, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Переговоры с США о ядерной программе продолжаются, при этом президент США Дональд Трамп заявил о возможности завершения сделки в течение 10–15 дней, параллельно наращивая военное присутствие на случай конфликта. Для Тегерана это редкая возможность выйти из кризиса, однако вопрос в том, сможет ли руководство отказаться от привычной упрямой линии или вновь допустит стратегическую ошибку.

Ключевые просчеты Ирана начались 7 октября 2023 года, когда ХАМАС на короткое время парализовал Израиль и захватил часть территории. Вместо того чтобы подключить Хезболлу к наступлению, Иран ограничился локальным конфликтом, что позволило Израилю восстановить контроль и постепенно уничтожить военную инфраструктуру ХАМАС и Хезболлы.

В апреле 2024 года Иран впервые напрямую атаковал Израиль, но военные удары США и союзников нейтрализовали угрозу, уничтожив ракеты, дроны и ключевые командные структуры. Несмотря на это, режим продолжил политику ядерного сопротивления, надеясь вести переговоры с позиции силы.

Одновременно экономический кризис и массовые протесты внутри страны показали, что доверие населения к власти исчезло. Вместо реформ и улучшения жизни граждан руководство применяет репрессии и продолжает финансировать внешние прокси-группы.

Руководство Ирана, похоже, вновь выбирает упрямство. Если страна снова вступит в военный конфликт без изменений в политике, это может привести к окончательному краху режима.

Иран находится на критическом перекрестке — уступки противоречат идеологии, а упрямство может стать роковым. Стратегическое головокружение Тегерана может обернуться последним провалом.

