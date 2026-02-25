закрыть
25 февраля 2026, среда
Белорусскую студентку лишили права распоряжаться стипендией

  • 25.02.2026, 17:13
  • 1,102
Белорусскую студентку лишили права распоряжаться стипендией

В чем причина?

В Слониме суд ограничил право несовершеннолетней учащейся колледжа самостоятельно распоряжаться своими доходами до достижения 18 лет. С такой инициативой выступил прокурор Слонимского района, который обратился в суд с просьбой лишить девушку возможности самостоятельно пользоваться стипендией и другими выплатами, сообщает Генеральная прокуратура.

Выездное судебное заседание прошло в Слонимском государственном медицинском колледже.

Девушка, дело которой рассматривалось, осталась без опеки родителей и находится на полном государственном обеспечении. Ее законным представителем назначен директор колледжа. Ежемесячно на банковскую карту учащейся начислялись стипендия и другие средства на содержание.

Но согласно материалам дела, девушка очень быстро тратила все деньги — на одежду, еду, курительные системы и жидкости к ним. При этом она обеспечивала себе только минимальный уровень потребностей, недостаточный для здорового и безопасного образа жизни.

Также отмечалось, что девушка училась посредственно и без уважительных причин пропускала занятия. На суде она признала справедливость сделанных ей упреков.

В результате суд постановил лишить девушку права самостоятельно распоряжаться стипендией и другими доходами до своего совершеннолетия.

