Украина разрушила планы Кремля

Блицкриг провалился, а Киев доказал свою силу на поле боя.

Полномасштабная война России против Украины вступает в пятый год — она уже длится дольше, чем вся кампания между нацистской Германией и СССР во Второй мировой. И этого, как ни парадоксально, не ожидал даже Кремль, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Когда Путин отдал приказ о вторжении, он рассчитывал на быструю победу: молниеносный удар, захват Киева, ликвидацию украинской государственности. Российские колонны шли по трассам, будто на парад, фактически игнорируя возможность серьезного сопротивления. Москва не провела мобилизацию, уверенная, что 200 тысяч профессиональных военных достаточно для «легкой прогулки». Сообщалось даже, что некоторые части везли с собой парадную форму.

Но уже весной 2022 года стало очевидно, что Кремль просчитался. Российский блицкриг рухнул под напором политических иллюзий и военной некомпетентности. Москва десятилетиями убеждала себя, что Украина — «искусственное государство», что у украинцев нет сильной национальной идентичности. Когда миллионы граждан встали на защиту страны, Кремль был шокирован.

На поле боя рушились мифы о «непревзойденной российской армии». Военные не справлялись с современными операциями, демонстрировали отсутствие координации и инициативы. Российская авиация так и не смогла завоевать превосходство в воздухе.

Однако недооценивали Украину не только в Москве. Накануне вторжения многие западные эксперты прогнозировали падение страны за считанные дни. Реальность оказалась другой: Украина выиграла битву за Киев и переломила ход войны.

К концу 2022 года украинская армия освободила половину захваченных территорий. Позднее — фактически разгромила Черноморский флот России и вынудила Москву увести корабли из Крыма. Сегодня Украина наносит удары беспилотниками и ракетами вглубь российской территории.

Четыре года войны показали, что Украина — сильнее, чем думали ее враги и даже союзники. И настало время перестать ее недооценивать.

