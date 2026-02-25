Черное море может стать зоной энергетического сдерживания РФ 25.02.2026, 18:11

1,180

Трехстороннее соглашение США с Турцией и Украиной может изменить региональный баланс.

США рассматривают поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Украину через Черное море как новый рычаг влияния, способный укрепить энергобезопасность Киева и ослабить позиции России в регионе. Для реализации этой инициативы президенту США Дональду Трампу предстоит убедить Турцию изменить ограничения на проход крупных СПГ-танкеров через Босфор, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне того, как США и Европа уже давят на российский «теневой флот» танкеров, ограничивая экспорт нефти, открытие маршрута для американского газа могло бы нанести Москве новый стратегический удар. Вашингтон стремится перевести свое энергетическое доминирование в дополнительный инструмент давления — и укрепления мира в Черноморском регионе.

Ключевой момент может наступить на июньском саммите НАТО в Турции. Трамп может предложить трехстороннюю сделку между США, Анкарой и Киевом, которая позволит снять ограничения на транзит СПГ. В обмен Турция может получить выгодные контракты на строительство и эксплуатацию инфраструктуры для приема и регазификации газа, усилив свою роль гаранта стабильности в Черном море.

Украина, чья энергосистема подвергается постоянным атакам, получит надежный источник топлива. Страна располагает одной из крупнейших газотранспортных систем Европы и крупнейшими на континенте подземными хранилищами газа — 32 млрд кубометров. Создание черноморского маршрута СПГ могло бы превратить ее в стратегический буфер для европейских потребителей.

Основное препятствие — политическое. Анкара годами ограничивает проход крупных СПГ-танкеров (длиной более 200 метров) через Босфор. Однако международное право, включая Конвенцию Монтре, запрещений не содержит: вопрос упирается в политическую волю Турции.

Оппоненты считают, что изменить позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана практически невозможно. Но сторонники инициативы полагают, что нестандартный стиль дипломатии Трампа способен открыть возможности, которые ранее считались недостижимыми.

Для НАТО выгода очевидна, энергетический коридор в Черное море, связанный с США, стал бы сдерживающим фактором для России, которая вряд ли рискнет провоцировать американские интересы напрямую.

Отрасль готова. Вопрос лишь в том, хватит ли политической воли у лидеров, когда они соберутся за одним столом в июне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com