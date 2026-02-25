закрыть
Наземный дрон ВСУ лиувидировал из пулемета двух оккупантов под Покровском

1
  25.02.2026, 18:43
  • 1,388
Наземный дрон ВСУ лиувидировал из пулемета двух оккупантов под Покровском
Иллюстрационное фото

Уникальные кадры боя.

На Покровском направлении, которое остается зоной наиболее интенсивных боев, украинские защитники все чаще заменяют живую силу на передовых позициях роботизированными комплексами. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети появились уникальные кадры реального боя, где наземный беспилотник ликвидировал живую силу врага.

Благодаря дистанционному управлению, оператор смог подстеречь захватчиков в засаде и уничтожить их без риска для жизни личного состава.

Наземный роботизированный комплекс (НРК), оснащенный крупнокалиберным пулеметом, был заранее выведен на позицию в «серой зоне». На видео зафиксировано, как двое российских военных пытаются продвинуться через посадку. Дрон открывает огонь с короткой дистанции. Двумя короткими очередями оба оккупанта были ликвидированы на месте.

Использование наземных дронов на этом участке фронта становится массовым. По данным западных СМИ и украинских военных, до 90% логистики и значительная часть огневого прикрытия на Покровском направлении сейчас обеспечивается именно беспилотными системами. Это позволяет компенсировать дефицит пехоты и минимизировать потери среди украинских воинов.

