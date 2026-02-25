Наземный дрон ВСУ лиувидировал из пулемета двух оккупантов под Покровском

Наземный дрон ВСУ лиувидировал из пулемета двух оккупантов под Покровском1
18:43
- 1,388
Уникальные кадры боя.
На Покровском направлении, которое остается зоной наиболее интенсивных боев, украинские защитники все чаще заменяют живую силу на передовых позициях роботизированными комплексами. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети появились уникальные кадры реального боя, где наземный беспилотник ликвидировал живую силу врага.
Благодаря дистанционному управлению, оператор смог подстеречь захватчиков в засаде и уничтожить их без риска для жизни личного состава.
Наземный роботизированный комплекс (НРК), оснащенный крупнокалиберным пулеметом, был заранее выведен на позицию в «серой зоне». На видео зафиксировано, как двое российских военных пытаются продвинуться через посадку. Дрон открывает огонь с короткой дистанции. Двумя короткими очередями оба оккупанта были ликвидированы на месте.
Использование наземных дронов на этом участке фронта становится массовым. По данным западных СМИ и украинских военных, до 90% логистики и значительная часть огневого прикрытия на Покровском направлении сейчас обеспечивается именно беспилотными системами. Это позволяет компенсировать дефицит пехоты и минимизировать потери среди украинских воинов.