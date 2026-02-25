В Беларуси уволен директор НПЦ беспилотных комплексов 1 25.02.2026, 18:51

ФОТО: REGNUM

Его обвинили в фальсификациях и финансовых проблемах.

В Беларуси уволен директор Научно-производственного центра (НПЦ) беспилотных систем Юрий Яцына, пишет «Белсат») со ссылкой на источники. На самом предприятии этого не подтвердили, но связать с директором отказались.

По данным издания, уволить главу НПЦ, входящего в систему Национальной академии наук, поручил Владимир Караник, возглавляющий с мая 2025 года президиум НАН Беларуси. Произошло это прямо во время отчета Юрия Яцыны, где тот, по словам источников, «рассказывал сказки о том, что все хотят заключить контракты и как все быстро полетит».

Глава НАН якобы прервал его словами: «Хватит мне это рассказывать, в ваших услугах мы больше не нуждаемся». При этом Яцыне разрешили доработать до конца февраля.

Как утверждают собеседники, Яцына указывал ложные сведения в докладах, фальсифицировал документы и увольнял сотрудников, которые выражали недовольство. По их словам, он воспринимал научно-производственный центр как личную лабораторию за бюджетные средства, что в итоге привело к серьезным финансовым проблемам на предприятии.

Дозвониться до Яцыны по телефону, указанному на сайте НПЦ, не удалось. Замдиректора по научной работе Александр Щавлев заявил, что тот «сегодня в президиуме, в министерстве», однако не ответил, когда он появится на рабочем месте.

Республиканское унитарное предприятие «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси было основано в 2016 году на базе НПЦ «Беспилотные авиационные комплексы и технологии», что с 2008 по 2015 годы было структурным подразделением «Физико-технического института НАН Беларуси».

Согласно сайту НПЦ, предприятие создано с целью концентрации научного, конструкторского, технологического потенциалов, материальных и финансовых ресурсов для разработки и организации серийного производства беспилотных авиационных и других робототехнических комплексов и их компонентов. Задачи центра — социально-экономическое развитие Беларуси, повышение ее обороноспособности и развитие экспорта высокотехнологичной продукции.

Основные направления исследований включают создание и модернизацию беспилотников, разработку бортовой и наземной авионики, методологий построения комплексов, а также тренажеров и имитаторов. Первый беспилотник центра — «Стриж» — был разработан еще в 2009 году, позже модернизирован под названием «Москит» и принят на вооружение армии. За ним последовала линейка малых дронов «Бусел», а также аппараты среднего класса «Буревестник»

