25 февраля 2026, среда, 19:40
Лукашенко покинул Беларусь

1
  • 25.02.2026, 19:13
Лукашенко покинул Беларусь

Диктатор направился в Россию.

Александр Лукашенко направился в Россию для участия в заседании «высшего госсовета» «союзного государства». Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

В пресс-службе Лукашенко отметили, что в повестке дня семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего «интеграционного взаимодействия». В частности, будут обсуждаться организация трансграничного пригородного пассажирского сообщения, создание Комитета по стандартизации и качеству «союзного государства», а также взаимная поддержка в сотрудничестве в области международного правосудия.

Написать комментарий 1

