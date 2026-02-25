Лукашенко покинул Беларусь

Лукашенко покинул Беларусь1
- 25.02.2026, 19:13
Диктатор направился в Россию.
Александр Лукашенко направился в Россию для участия в заседании «высшего госсовета» «союзного государства». Об этом сообщает пресс-служба диктатора.
В пресс-службе Лукашенко отметили, что в повестке дня семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего «интеграционного взаимодействия». В частности, будут обсуждаться организация трансграничного пригородного пассажирского сообщения, создание Комитета по стандартизации и качеству «союзного государства», а также взаимная поддержка в сотрудничестве в области международного правосудия.