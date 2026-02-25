230 главных энергетических объектов Украины частично прикрыты NASAMS 1 25.02.2026, 19:15

Об этом сообщил Зеленский.

В Украине определены 230 приоритетных энергетических объектов, часть которых уже защищают системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, опубликованном на YouTube 25 февраля.

По словам президента, в Украине сейчас работает несколько систем NASAMS.

«Существует соответствующая инфраструктура этих систем. Речь идет не об одной, двух или пяти установках – их больше. Не хочу сейчас называть конкретное количество, но все системы NASAMS работают для сохранения нашей энергетики», – подчеркнул Зеленский.

Президент уточнил, что среди всех энергетических объектов Украины 230 определены приоритетными, и именно они нуждаются в первоочередной защите.

«Это сложная задача, но часть из них уже защищают системы NASAMS», – добавил глава государства.

Президент также сообщил, что во время зимних атак Россия применяла не только крылатые, но и баллистические ракеты. Украина в рамках программы PURL получала от США пакеты Patriot PAC-2 и Patriot PAC-3, но ракеты PAC-2 не способны эффективно перехватывать баллистические цели.

Зеленский отметил поддержку Норвегии, которая была одним из крупнейших доноров программы PURL и одним из самых оперативных партнеров по закупке американского оружия, прежде всего ракет для ПВО. По состоянию на сегодняшний день, взнос Норвегии достигает $970 млн.

