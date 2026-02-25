Весна в Беларуси перешла в наступление 1 25.02.2026, 20:07

1,268

Прогноз погоды на 26 февраля.

Холода начнут постепенно отступать. Ветер сменит направление на южное, юго-западное. С ним придет теплый воздух. Снежный покров начнет быстро таять. Однако погода будет неустойчивой – перепады атмосферного давления и температуры воздуха.

26 февраля, по данным Белгидромета, погоду в Беларуси будет определять область высокого атмосферного давления, которая вытеснит зону осадков и облачности в восточные широты. Ветер стихнет, а сквозь облака станет проглядывать солнце.

В четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

Утром температура от –1°C в Бресте до –8°C в Витебске. С учетом ветра и влажности, будет ощущаться немного холоднее. Днем столбики термометров на отметке от +2°C по юго-западу до –4°C по северо-востоку.

К вечеру температурный фон – от 0°C в юго-западных районах до –5°C в северных.

