Зеленский повысил в воинском звании Дениса Прокопенко 25.02.2026, 20:10

1,480

Командиру «Азова» присвоено звание бригадного генерала.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру «Азова» Денису Прокопенко.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

«Присвоить воинское звание бригадный генерал полковнику Прокопенко Денису Геннадьевичу - командиру 1 корпуса Национальной гвардии Украины «Азов», - сказано в указе Зеленского.

Стоит заметить, что ранее Прокопенко был полковником.

Денис Прокопенко (позывной «Редис») – воин Национальной гвардии Украины, Герой Украины, который принимал участие в обороне Мариуполя.

Родился 27 июня 1991 в Киеве. Высшее образование получил в Киевском национальном лингвистическом университете по специальности «Германская филология».

До начала военной карьеры был активным участником ультрас-движения футбольного клуба «Динамо» (Киев).

Военный путь Прокопенко начался в июле 2014 года, когда он присоединился к рядам тогда еще батальона «Азов». Прошел путь от рядового бойца до командира полка.

Мировую известность получил в 2022 году во время полномасштабного вторжения РФ, руководя 86-дневной обороной Мариуполя и завода «Азовсталь» в полном окружении. В мае 2022 года Прокопенко попал к россиянам в плен.

В сентябре того же года в рамках большого обмена он был освобожден и отправлен в Турцию, откуда он вернулся в Украину в июле 2023 года.

После возвращения Денис Прокопенко снова встал на защиту Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com