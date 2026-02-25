Сегодня пройдут заключительные стыковые матчи Лиги чемпионов

Сегодня пройдут заключительные стыковые матчи Лиги чемпионов2
- 25.02.2026, 20:14
«Реал» примет «Бенфику», «ПСЖ» сразится с «Монако».
Сегодня, 25 февраля, состоятся заключительные четыре ответных стыковых матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги чемпионов 25 февраля (время – минское):
20:45. «Аталанта» (Италия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);
23:00. «Ювентус» (Италия) — «Галатасарай» (Турция);
23:00. «ПСЖ» (Франция) — «Монако» (Франция);
23:00. «Реал» (Испания) — «Бенфика» (Португалия).