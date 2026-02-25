Белорус два года не может сдать на права и обвиняет в этом ГАИ 3 25.02.2026, 20:25

2,134

Там ответили на претензии.

Житель Борисова утверждает, что уже два года не может сдать практическую часть экзамена для получения водительского удостоверения категории «B» в Борисове. По его словам, каждый раз получает «не сдан» на втором этапе, а причины либо не объясняют, либо называют ошибки, которых, как он уверен, не было. За комментарием «Минская правда» обратилась в ГАИ.

Мужчина рассказывает, что однажды ему приписали нарушение «движение задним ходом», хотя, по его словам, он такое не выполнял. Жалобы в ГАИ, РУВД, УВД и даже прокуратуру, по его словам, результата не дали. Ответы, как он считает, были формальными, а в одном из них указали ошибки, которых не было в протоколе экзаменаторов.

Ситуацию прокомментировал начальник межрайонного отдела ГАИ по обслуживанию Борисовского и Крупского районов Борисовского РУВД Евгений Ильюшенок:

— Все обращения данного гражданина неоднократно рассматривались — как на уровне районного отдела ГАИ, так и в управлении ГАИ УВД Минского облисполкома. По каждому факту проводились проверки, нарушений со стороны экзаменаторов не выявлено, — отмечает Евгений Ильюшенок. — Что касается претензий по оценке навыков вождения: экзамен проводится в строгом соответствии с регламентом, все ошибки озвучиваются, и в обязательном порядке ведется аудио- и видеозапись экзамена. Если человек на протяжении длительного времени не может подтвердить навыки управления транспортным средством, это объективный показатель его неготовности к самостоятельному участию в дорожном движении.

Никаких ограничений по количеству попыток не существует. Гражданин может сдавать экзамен до тех пор, пока не выполнит все обязательные элементы. Но и требовать от нас каких-либо послаблений или пересмотра результатов, если они объективны, тоже некорректно.

Мы не заинтересованы в том, чтобы «завалить» кандидата. Наша задача — допустить к управлению только тех, кто действительно готов обеспечить безопасность на дороге.

